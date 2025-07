Boulimie de mégawatts

Quand l’IA se déploie pour trouver TOUTE SEULE ses approvisionnements en électricité

L’intelligence artificielle n’est plus seulement une affaire de neurones artificiels et d’algorithmes performants. Elle devient un organisme affamé, dévorant des mégawatts à un rythme effréné. De Memphis à Abilene, des batteries Tesla aux centrales nucléaires, une nouvelle géopolitique silencieuse est en train de naître, celle de l’électricité comme condition vitale de la pensée machinique. Dans la course à l’IA, l’énergie est la première frontière. Et peut-être la dernière.