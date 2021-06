Quand Gabriel Attal fait son marché à gauche...

Gabriel Attal, le 2 juin 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le porte-parole du gouvernement a reçu des journalistes de Libération dans les jardins de son ministère. Et il leur a dit ce que Macron lui avait demandé de dire : « en 2022, les électeurs de gauche ont encore plus de raisons de voter Macron qu'en 2017 ».

Et quelles sont ces raisons ? « LREM n'est pas un parti comme les autres », a-t-il répondu. Mais alors, qu'est-ce que LREM est comme parti ? Ça, on ne le saura jamais. Car c'est un secret bien gardé par Gabriel Attal.

Le porte-parole du gouvernement a ajouté qu'il fallait « réinventer le front républicain ». Là, nous découvrons qu'il s'est transformé sans peine en Gabriel l'Enchanteur. Reste que Libération perd tous les jours des lecteurs et que les bataillons de gauche fondent comme neige au soleil. Sur les étalages rouges et roses, la marchandise est rare et souvent avariée.

Donc, Gabriel Attal devra aller chercher ailleurs des provisions pour accomplir la mission que lui a confiée Macron et remplir son caddie. Quand il faudra séduire les électeurs de droite, il réservera ses confidences au Figaro. Concernant l’extrême gauche, il aura quelques mots gentils pour les journalistes de L'Humanité.

Mais de ce côté-là, la moisson ne s'annonce pas lourde. Chez les électeurs d’extrême droite il y a, en revanche, de quoi faire. Alors, il ira parler aux lecteurs de Valeurs Actuelles. Et il leur expliquera que Marine Le Pen est une mollassonne de première et que Macron est bien plus patriote qu'elle. Puis Gabriel Attal ira déposer toutes ses provisions dans les cuisines de l’Élysée. Il est à craindre que Macron ne meure d'indigestion.