21 février 2026

PS et LFI entre rupture et communauté de biens… : Toulouse et Marseille, les deux épreuves de vérité qui attendent les socialistes aux municipales

À Toulouse et à Marseille, les municipales dépassent le simple enjeu local : elles testent en grandeur réelle la capacité du PS et de LFI à cohabiter, s’ignorer ou se réconcilier en vue de 2027. Derrière les alliances de second tour se joue l’équilibre futur de la gauche.

Philippe Marlière et Gérard Quentin

Philippe Marlière est professeur de science politique à l’University College de Londres. 

Quentin Gérard est journaliste

