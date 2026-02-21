TU VEUX OU TU VEUX PAS ?
21 février 2026
PS et LFI entre rupture et communauté de biens… : Toulouse et Marseille, les deux épreuves de vérité qui attendent les socialistes aux municipales
À Toulouse et à Marseille, les municipales dépassent le simple enjeu local : elles testent en grandeur réelle la capacité du PS et de LFI à cohabiter, s’ignorer ou se réconcilier en vue de 2027. Derrière les alliances de second tour se joue l’équilibre futur de la gauche.
Philippe Marlière est professeur de science politique à l’University College de Londres.
Quentin Gérard est journaliste
