Prudence ou paranoïa ? Ces juristes américains qui préparent un plan pour résister à un coup d’Etat militaire si Donald Trump était réélu

Donald Trump lors d'un meeting électoral aux Etats-Unis.

Gérald Olivier est journaliste et partage sa vie entre la France et les États-Unis. Titulaire d’un Master of Arts en Histoire américaine de l’Université de Californie, il a été le correspondant du groupe Valmonde sur la côte ouest dans les années 1990, avant de rentrer en France pour occuper le poste de rédacteur en chef au mensuel Le Spectacle du Monde. Il est aujourd'hui consultant en communications et médias et se consacre à son blog « France-Amérique » .

Atlantico : Selon des informations de Newsweek, des experts juridiques envisagent de limiter le pouvoir de Donald Trump ou souhaiterait l'empêcher de recourir à l'armée au cas où Donald Trump serait réélu en novembre. En quoi cette pratique de la part de ces experts juridiques s’apparente à de la paranoïa ou de la prudence ? Cette démarche est-elle légale et démocratique ?

Gérald Olivier : Cela apparaît surtout comme de l'ingérence post-électorale dans la mesure où il s'agirait d'empêcher le président élu de gouverner. Cela s'apparente à un déni de démocratie. Selon plusieurs dépêches d'information, des juristes auraient l’intention de l'empêcher de gouverner en passant par les tribunaux. Des élus démocrates agiraient pour bloquer son agenda devant les tribunaux. Cela relève d’une certaine paranoïa qui correspond à ce que les Anglais appellent le « Trump derangement syndrome », le syndrome de dérangement autour de la candidature de Donald Trump. Ses adversaires sont prêts à tout pour l'empêcher d'agir. Mais cela relève du déni de démocratie. Si Donald Trump remporte l'élection, il sera alors le président légitime. Il y a des institutions, le Congrès, le Sénat, la Cour suprême et un cabinet, l'exécutif et une administration. A chaque fois, les trois branches du pouvoir sont capables de gérer et de contrôler la situation sans que des juristes autoproclamés s'autorisent à dire ce qui est légal et ce qui ne l'est pas.

Tout cela est totalement ridicule. Durant le premier mandat de Donald Trump, une partie de l'administration, de l’appareil militaire et du FBI avait agi contre les prérogatives du président. Cela est très inquiétant car il y a, aux États-Unis, des Démocrates qui s'estiment détenteurs de la légitimité démocratique. Même si le peuple américain vote à leur encontre, ils ne sont pas prêts à en tenir compte.

Même si cela déplait aux perdants de l'élection, il y a un président élu et sa légitimité, et donc son droit à gouverner, ne peuvent pas être empêchés de l'intérieur par un groupe d’individus qui n'ont aucune légitimité démocratique.

En novembre 2023, le Washington Post a publié un rapport décrivant les prétendus projets de Trump et son souhait d'invoquer l'Insurrection Act dès le premier jour de son hypothétique deuxième mandat à la Maison Blanche, lui permettant d'utiliser la force militaire pour réprimer les manifestations contre sa présidence. Ces projets attribués à Trump sont-ils réels ? Est-ce une dérive ou une forme de paranoïa du camp démocrate ?

Trump n’a jamais invoqué un tel projet. Traditionnellement, après la prestation de serment et son investiture, le président des Etats-Unis rentre à la Maison Blanche et signe un certain nombre de décrets, les « executive orders » qui ont été préparés pour lui pendant la période de transition. A travers ces décrets, il prend un certain nombre de décisions personnelles concernant tous les sujets qu'il juge prioritaires et qui peuvent concerner l'immigration ou l’énergie.

Ces décrets présidentiels peuvent être révisés par différentes cours de justice en fonction de leur constitutionnalité. Ces décrets ne vont pas passer par le Congrès et concernent des mesures d'urgence que le Président estime devoir prendre. Cela n'a rien à voir avec l'insurrection Act.

Les Démocrates s'attendent en réalité à ce qu’une victoire de Donald Trump, au matin du 6 novembre, débouche sur un certain nombre de violences dans plusieurs Etats suite aux actions des antifas, de membres du mouvement Black Lives Matter ou des manifestants très radicaux pro-Hamas qui sont mobilisés sur les campus américains depuis les attaques du 7 octobre en Israël.

Ces groupes s'attendent à ce qu'il y ait de la violence et que les forces de sécurité soient débordées et ne puissent pas stopper ces excès de violence. Une certaine gauche est en train d'utiliser la menace de la rue contre Donald Trump. Cela est extrêmement dangereux. Il y a une forme de chantage à la violence qui est insupportable et intolérable. Il est honteux de voir que les médias ne dénoncent pas cette situation et ce type de perspective beaucoup plus sévèrement.

En agitant cette menace, le camp démocrate ne cherche-t-il pas à déstabiliser la campagne et à diaboliser Trump ? Cette judiciarisation de la vie politique américaine n’est-elle pas néfaste pour les électeurs et la démocratie ?

Cette volonté de gérer la politique par la justice est qualifiée par les Américains de « lawfare ». Cela a toujours été une tactique des Démocrates et de la gauche. Si vous étudiez les 50 dernières années de politique américaine et les évolutions de société, la gauche ne pouvait pas obtenir par le Congrès la légalisation du mariage homosexuel ou la légalisation de l'avortement en 1973. Cela a été obtenu par des décisions de la Cour suprême. Les Démocrates étaient très contents du travail de la Cour suprême tant qu'ils avaient la majorité des juges. Ils ont été nommés par le président qui décide ainsi de certaines évolutions sociales. C'était le cas pour l'avortement en 1973 ou pour la légalisation du mariage gay sous Barack Obama. Contourner le Congrès pour passer par la justice et pour gérer la politique a toujours été une façon de fonctionner des Démocrates, notamment lorsqu'ils n'avaient pas eu la majorité au Congrès.

Au regard de ce projet, les Démocrates se placent dans la perspective où Donald Trump serait réélu à la Maison-Blanche mais aussi dans la perspective où les Républicains garderaient le contrôle à la fois de la Chambre et du Sénat.

Actuellement, les Républicains ont une courte majorité à la Chambre. Au Sénat, il y a une égalité parfaite avec 50 sénateurs républicains et 50 sénateurs démocrates. Mais tout le monde s'attend à ce que, en novembre, les Républicains prennent le contrôle du Sénat parce qu'il y a beaucoup plus de sièges appartenant à des Démocrates qui sont remis en jeu. Le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans. Donc sur les 34 sièges qui vont être renouvelés, il y en a plus de 20 qui sont détenus par des Démocrates. Il est fort possible qu'à l'issue du scrutin, les Républicains gagnent deux ou trois sièges au Sénat et contrôlent la chambre haute du Parlement. Cela veut dire que les personnes qui mettent en garde contre cette potentielle menace du futur président élu ont déjà intégré la possibilité non seulement d'une victoire de Donald Trump mais également d'une victoire des Républicains au Congrès.