Projet de loi sur l’immigration : et le gouvernement se coucha devant le Sénat …

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le projet de loi devait être emblématique du deuxième quinquennat de Macron. Quand il fut présenté au Sénat, où la majorité est de droite, il fut durcit pour le rendre plus contraignant.

Quand il revint à l’Assemblée, le gouvernement le détricota. Il s’agissait de le rendre plus souple et plus inoffensif. Manque de chance, le projet gouvernemental fut rétorqué par une motion de rejet des parlementaires. La droite a voté contre car elle le trouvait trop mou. La gauche et l’extrême-gauche firent de même car ils le trouvaient trop dur.

Un désaveu cinglant pour le pouvoir. Les réactions de ces derniers furent totalement hystériques. Macron parla de « cynisme ». Elisabeth Borne parle de « d’alliance contre nature ». Car LFI avait voté comme le Rassemblement national.

Darmanin, qui avait porté ce projet, présenta sa démission à Macron qui la refusa. Du côté du pouvoir, c’était la panique. Pour essayer d’en sortir, le gouvernement opta pour une réunion paritaire avec des députés et des sénateurs pour essayer de sauver le texte.

On connaît déjà la réponse de cette délibération grâce à Bruno Le Maire qui a eu cette délation étonnante : « il faut revenir au texte du Sénat » !

Retour à l’envoyeur avec des débats considérables pour les macronistes. Fallait-il vraiment faire autant de bruit pour si peu ?