GOUVERNANCE SOUS ALGORITHME

Productivité contre responsabilité : “l’IA va-t-elle dépolitiser la gouvernance d’entreprise” ? Quand l’algorithme remplace le débat stratégique

L’intelligence artificielle fait une entrée rapide - mais souvent silencieuse - dans les conseils d’administration. Présentée comme un levier d’efficacité et de conformité, elle transforme les processus décisionnels et reconfigure les équilibres internes. Mais cette automatisation progressive des fonctions de gouvernance soulève une question cruciale : en fluidifiant l’analyse et en accélérant la prise de décision, l’IA ne risque-t-elle pas d’éroder ce qui fait le cœur de la gouvernance stratégique - le débat, le dissensus, la responsabilité ?