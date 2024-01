Procès pour génocide : la décision que personne n’attendait… et qui pourrait aider Israël

La CIJ ordonne à Israël d’empêcher tout éventuel acte de « génocide » à Gaza.

Atlantico : La plus haute juridiction de l'ONU, la CIJ, a ordonné à Israël de prévenir et punir l'incitation au génocide suite à la saisie de la juridiction par l'Afrique du Sud qui exigeait l'arrêt immédiat de la campagne à Gaza. Comment cette décision peut être reçue en Israël, au sein de la société israélienne ?

Denis Charbit : Il y a eu des réactions différentes entre la classe politique et la société israélienne. De manière générale, cette décision a été un soulagement parce que l'avis de la Cour, par rapport à la réclamation et la revendication sud-africaine, adresse un non cinglant. Il n'y aura pas de cessez-le-feu au nom de la prévention d'un génocide. La Cour de justice n'a pas à se prononcer sur un cessez-le-feu pour des raisons politiques, stratégiques, mais seulement humanitaires. Parce qu'il n'y a pas d'intention génocidaire, il n'y a pas de cessez-le-feu immédiat. La perspective de l’arrêt des combats était redoutée en Israël.

Les autorités israéliennes auraient sans doute refusé de s’y plier. Le Conseil de sécurité de l’ONU aurait voté une motion pour blâmer Israël, laquelle aurait été suivie d'un veto américain. Israël n'aurait sûrement pas répondu à l’exigence de la Cour internationale de justice. Comme Israël est un Etat de droit, cela n’aurait pas été satisfaisant.

Le fait que la Cour de La Haye ait rejeté l'intention génocidaire et la demande d'un cessez-le-feu a entraîné un vrai soulagement au sein de la société israélienne. Cela a permis d’éviter une confrontation avec la Cour internationale de justice que l'Etat d'Israël, en tant qu'Etat de droit, respecte. Pour les Israéliens qui se sentent injustement incompris, cela aurait été un avertissement de plus pour leur montrer une fois de plus à quel point ils sont seuls. Cette solitude n'est pas bonne pour Israël.

Cette décision démontre que la Cour internationale de justice n’est pas vendue à des intérêts idéologiques.

Mais cela ne veut pas dire que la Cour internationale de justice ne réclame rien d'Israël. Elle réclame effectivement la mise en cause, des enquêtes, et l'arrestation s'il le faut de personnes qui ont des déclarations qui pouvaient être perçues comme incitant au génocide à Gaza. C'est une très bonne résolution. Israël a tout intérêt à extirper de la classe politique, des ministres ou des députés, qui ont pu se livrer à des déclarations de ce genre.

Si la CIJ considère que la justice du pays en question n'est pas indépendante, alors elle décide de le faire par elle-même. La CIJ incite la justice israélienne à agir en ce sens. La CIJ fait donc confiance à l'indépendance de la justice israélienne.

Il est important que ce discours de haine et d’appel au génocide soit stigmatisé et expurgé de la société israélienne et que certains hommes politiques ayant prononcé de telles paroles soient inquiétés par la justice israélienne.

La première moitié de l'année 2023 a été marquée par un immense soulèvement contre la série de réformes qui visaient à réduire l'indépendance de la Cour suprême. Heureusement, elles n'ont pas été toutes votées. Si ces réformes avaient été votées en troisième lecture par le Parlement dans la dans la première moitié de l'année 2023, la CIJ n’aurait pas autant fait confiance à la justice israélienne.

La purification du discours politique et le fait que la cour de La Haye reconnaisse l'indépendance de la justice israélienne est, en quelque sorte, le dernier clou sur le cercueil de la réforme judiciaire israélienne.

Netanyahou a d’ailleurs donné l'ordre à tous ses ministres de se taire sur les résultats de la CIJ afin de ne pas mettre en danger la sécurité d'Israël.

Le volet humanitaire de la décision de la CIJ est aussi très important. Cela va conduire Israël à se mettre en conformité avec une exigence humanitaire.

La décision de la CIJ est une manière de raccorder Israël à la famille des nations alors que les Israéliens avaient le sentiment, après le 7 octobre, d’être abandonnés et pointés du doigt.

La décision de La Haye est équitable.

Est-ce que des personnalités dans la vie politique israélienne pourraient réellement prendre en compte les décisions de la CIJ et faire évoluer la situation ?

Les responsables politiques qui ont tenu des propos indignes sur Gaza seront poursuivis et apprendront à leurs dépens ce que c'est que de flatter une base électorale populaire. Il faut qu'ils en payent les conséquences. Netanyahou ne va sans doute pas les forcer à quitter leurs postes parce que cela mettrait en péril sa coalition. Il est important de sanctionner de telles dérives et de tels comportements.

Il ne devrait pas y avoir d’effets immédiats sur la composition de la coalition. Mais les Israéliens vont « régler leur compte » avec ce gouvernement une fois la guerre terminée. Le gouvernement a trahi la confiance qu'avaient les citoyens à leur égard en ne prévoyant pas ce qui s'est passé le 7 octobre et en n'ayant pas su réagir comme il se doit. Les Israéliens ne l'oublieront pas.

Il y a un volet humanitaire dans la décision de la CIJ. Est-ce que cela peut permettre d’obtenir des avancées dans ce domaine ?

La décision de La Haye converge de toute façon avec une demande des Etats-Unis en ce sens et également avec la fatigue et l’usure des soldats israéliens. Des avancées sur le plan humanitaire étaient attendues avec l’ouverture de points de passage supplémentaires et l’apport d’une aide et de moyens en plus grande quantité pour venir en aide aux populations civiles. Le Hamas, par le passé, est parvenu à mettre la main sur une partie des convois humanitaires.

Les enjeux humanitaires restent prioritaires dans un contexte où le sort des otages pose encore beaucoup d’inquiétude.