Presque toute l’Europe vire à droite

Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grecque.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les élections grecques ont vu le triomphe de Mitsotákis, le leader de la droite. Avec les siens, trois partis d’extrême-droite ont fait leur entrée au Parlement. Mitsotákis est assuré de la majorité absolue Il n’aura même pas besoin de leurs voix pour gouverner.

Qui se souvient encore de Syriza, le parti de gauche, écrasé aux élections pour lequel la presse française avait les yeux de Chimène ?

Même bascule du côté de l’Italie qui a vu la victoire de Giorgia Meloni. Même phénomène en Espagne, avec la déroute de la gauche.

Restent les pays scandinaves ou les sociaux-démocrates sont au pouvoir. Mais ils font clairement sur l'immigration une politique de droite !

Quoi de commun entre ces pays qui sont passés à droite ? Ils ont été gouvernés auparavant par des partis de gauche ! Leur gestion est certainement pour quelque chose dans leur défaite.

Mais le plus évident dans le succès de la droite, c’est la présence de migrants. Un peu partout ils sont rejetés. On leur attribue (parfois à tort et de façon excessive) un cortège de crimes, de délits, de vols et de viols.

En France c’est plus compliqué. Il n'y a que le Rassemblement National pour aborder la question de l'immigration. Et le parti de Marine Le Pen est d'extrême-droite. La droite classique, avec les Républicains, est tentée par une alliance avec Macron. C’est suicidaire car le président de la République joue finement sur le fait qu’il n’est ni de droite ni de gauche. Voilà qui ouvre un boulevard à Marine Le Pen, qui pourra dire « la droite c’est moi » !

À Lire Aussi

Craintes de migration en chaîne après que le Bundestag a réduit les critères de regroupement familial