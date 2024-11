La dernière ligne droite

Elections américaines : A J-1, le dollar et le Dow Jones parient sur le retour de Trump… mais les marchés étrangers stressent

Les hommes d’affaires sont restés prudents et discrets (sauf Elon Musk), mais les marchés, eux, parlent... Aux États-Unis, le Dow Jones et surtout le dollar anticipent le retour de Donald Trump... d’où la hausse qui parait surprenante aux observateurs étrangers car les marchés étrangers eux (Amérique du Sud, Asiatiques et Européens) s’inquiètent fortement.