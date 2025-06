LE CHOC DES TITANS

Premier contact direct entre Trump et Xi : les deux titans dont l'absence d'atomes crochus menace le monde

Après des mois d’attente, Donald Trump et Xi Jinping ont échangé par téléphone pour la première fois depuis l’investiture du président américain en janvier 2025. Un appel aussi symbolique que stratégique, sur fond de rivalités économiques, militaires et idéologiques entre Washington et Pékin. Cette reprise de contact peut-elle apaiser les tensions ou ne fait-elle que masquer une confrontation inévitable entre deux puissances aux visions irréconciliables du monde ?