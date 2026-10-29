ELECTIONS AU BRESIL
29 octobre 2026
Poursuites contre Flavio Bolsonaro : le Brésil en pleine dérive démocratique
La réélection contestée de Lula face à Flávio Bolsonaro plonge le Brésil dans une crise institutionnelle aiguë, attisée par le rôle central du Tribunal suprême fédéral. Entre prolongation improvisée du scrutin, soupçons de conflits d'intérêts pesant sur de hauts magistrats et raz-de-marée de la droite au Congrès, la légitimité du processus électoral suscite une profonde défiance.
14 min de lecture
MOTS-CLESBrésil , Flavio Bolsonaro , Luiz Inacio Lula da Silva , élections , démocratie , fraude , corruption
THEMATIQUESInternational
Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester
Jean-Louis Martin est chercheur associé au sein du programme Amériques et du centre énergie et climat de l'Ifri. Ses domaines d'expertise sont l'Amérique latine, les questions politiques, économiques et financières. Mais aussi la macroéconomie et le financement du développement ainsi que les politiques énergétiques et environnementales.
Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester
Jean-Louis Martin est chercheur associé au sein du programme Amériques et du centre énergie et climat de l'Ifri. Ses domaines d'expertise sont l'Amérique latine, les questions politiques, économiques et financières. Mais aussi la macroéconomie et le financement du développement ainsi que les politiques énergétiques et environnementales.