POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un partisan du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva porte un masque à l’effigie de Flavio Bolsonaro alors qu’il se trouve à l’intérieur d’une cage, après les résultats du second tour de l’élection présidentielle à São Paulo, au Brésil, le 25 octobre 2026.
See image caption
See copyright

ELECTIONS AU BRESIL

29 octobre 2026

Poursuites contre Flavio Bolsonaro : le Brésil en pleine dérive démocratique

La réélection contestée de Lula face à Flávio Bolsonaro plonge le Brésil dans une crise institutionnelle aiguë, attisée par le rôle central du Tribunal suprême fédéral. Entre prolongation improvisée du scrutin, soupçons de conflits d'intérêts pesant sur de hauts magistrats et raz-de-marée de la droite au Congrès, la légitimité du processus électoral suscite une profonde défiance.

Photo of Rodrigo Ballester
Photo of Jean-Louis Martin
Rodrigo Ballester Go to Rodrigo Ballester pageetJean-Louis Martin Go to Jean-Louis Martin page

14 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Brésil , Flavio Bolsonaro , Luiz Inacio Lula da Silva , élections , démocratie , fraude , corruption

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Rodrigo Ballester image
Rodrigo Ballester

Rodrigo Ballester dirige le Centre d’Etudes Européennes du Mathias Corvinus Collegium (MCC) à Budapest. Ancien fonctionnaire européen issu du Collège d’Europe, il a notamment été membre de cabinet du Commissaire à l’Éducation et à la Culture de 2014 à 2019. Twitter : @rodballester 

Jean-Louis Martin image
Jean-Louis Martin

Jean-Louis Martin est chercheur associé au sein du programme Amériques et du centre énergie et climat de l'Ifri. Ses domaines d'expertise sont l'Amérique latine, les questions politiques, économiques et financières. Mais aussi la macroéconomie et le financement du développement ainsi que les politiques énergétiques et environnementales.