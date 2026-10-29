ELECTIONS AU BRESIL

Poursuites contre Flavio Bolsonaro : le Brésil en pleine dérive démocratique

La réélection contestée de Lula face à Flávio Bolsonaro plonge le Brésil dans une crise institutionnelle aiguë, attisée par le rôle central du Tribunal suprême fédéral. Entre prolongation improvisée du scrutin, soupçons de conflits d'intérêts pesant sur de hauts magistrats et raz-de-marée de la droite au Congrès, la légitimité du processus électoral suscite une profonde défiance.