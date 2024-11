Pourquoi les leaders politiques tendent à saper la paix dans le monde

Dominic Rohner est professeur d'économie à la Faculté des sciences économiques et commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Il est chercheur au CEPR, CESifo, OxCarre et HiCN. Ses recherches portent sur l'économie politique et du développement et ont remporté plusieurs prix, comme par exemple le KfW Development Bank Excellence Award ou le SNIS International Geneva Award. Il est rédacteur en chef associé à l' Economic Journal. Il est également le leader du Réseau de recherche et de politique du CEPR (RPN) sur la prévention des conflits. Il a publié des articles dans diverses revues internationales, notamment : American Economic Review, Econometrica , Journal of Political Economy , Quarterly Journal of Economics , Review of Economic Studies.