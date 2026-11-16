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Un jeune aveugle, s'entraîne à jouer de la batterie pendant les cours à l'école pour personnes handicapées à Quito.
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CAPACITES AUDITIVES

16 novembre 2026

Pourquoi les aveugles et les musiciens perçoivent-ils mieux la hauteur des sons ?

Pourquoi certaines personnes distinguent-elles les nuances sonores avec une précision remarquable ? Une nouvelle étude publiée dans le Journal of Neuroscience apporte un éclairage inédit sur les capacités auditives des personnes aveugles depuis la petite enfance et des musiciens. Selon les chercheurs, leur avantage ne viendrait pas d'une meilleure détection des sons par l'oreille, mais d'un cerveau qui les traite de manière plus constante et plus fiable, grâce à une réduction du « bruit interne ». Une découverte qui souligne le rôle de la plasticité cérébrale et de l'expérience dans le développement de nos perceptions.

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MOTS-CLES

capacités auditives , son , espace , atouts , Aveugles , sourds , environnement , perception , cerveau , recherche , science , apprentissage , expériences sensorielles , musiciens , musique , hauteur , hauteur des sons , hauteur tonale , personnes aveugles , instruments de musique , oreille

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Woon Ju Park

Woon Ju Park est professeure adjointe de psychologie au sein de la Georgia Institute of Technology.

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