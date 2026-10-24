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Une nouvelle étude vient de paraître sur les raisons qui ont pu conduire à la disparition de l'homme de Néandertal. (Image d'illustration)
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AUX ORIGINES DE L’HUMANITE

24 octobre 2026

Pourquoi le crâne de l’« Homme dragon » bouleverse ce que l’on croyait savoir de nos origines

Découvert en Chine en 1933, le mystérieux crâne de l’« homme-dragon » bouleverse notre compréhension de l’évolution humaine. Les analyses génétiques révèlent ses liens avec les Dénisoviens et éclairent les métissages qui ont façonné notre espèce.

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MOTS-CLES

Humanité , neandertal , origine des Hommes , humains

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Chris Stringer

Professeur honoraire à l’Institut d’archéologie de l’University College London (UCL) et au Muséum d’histoire naturelle de Londres.