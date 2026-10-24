AUX ORIGINES DE L’HUMANITE

Pourquoi le crâne de l’« Homme dragon » bouleverse ce que l’on croyait savoir de nos origines

Découvert en Chine en 1933, le mystérieux crâne de l’« homme-dragon » bouleverse notre compréhension de l’évolution humaine. Les analyses génétiques révèlent ses liens avec les Dénisoviens et éclairent les métissages qui ont façonné notre espèce.