AUX ORIGINES DE L’HUMANITE
24 octobre 2026
Pourquoi le crâne de l’« Homme dragon » bouleverse ce que l’on croyait savoir de nos origines
Découvert en Chine en 1933, le mystérieux crâne de l’« homme-dragon » bouleverse notre compréhension de l’évolution humaine. Les analyses génétiques révèlent ses liens avec les Dénisoviens et éclairent les métissages qui ont façonné notre espèce.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur honoraire à l’Institut d’archéologie de l’University College London (UCL) et au Muséum d’histoire naturelle de Londres.
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur honoraire à l’Institut d’archéologie de l’University College London (UCL) et au Muséum d’histoire naturelle de Londres.