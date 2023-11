Pourquoi l’assurance vie est le placement préféré des Français ?

L'assurance vie présente de nombreux avantages.

L'assurance-vie est clairement un placement à ne pas négliger et présente de nombreux avantages.

L’assurance-vie dépasse aujourd'hui les 1.900 milliards d’euros d’encours, c'est dire l'importance qu'elle a dans le patrimoine des Français. Et c'est assez logique lorsque l'on connaît les avantages de ce placement financier.

Les avantages de l'assurance-vie

La fiscalité

Premier atout d'une assurance-vie, sa fiscalité unique. À partir de 8 ans de détention, vous bénéficiez d'un abattement fiscal de 4 600 € pour une personne seule (9 200 € pour un couple) par an. C'est-à-dire que vous pouvez racheter 4 600 € d'intérêts par an, le capital versé n'étant bien sûr pas imposé, sans imposition autre que les prélèvements sociaux. À titre de comparaison, la plupart des autres placements financiers sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Un large choix de supports

L'assurance-vie est une enveloppe dans laquelle vous pouvez choisir les fonds qui vous conviennent. Vous appréciez la sécurité ? Optez pour le fonds en euros. Vous souhaitez prendre du risque ? Des SICAV sont disponibles.

Sur les assurances-vie en ligne, vous trouverez même des ETF, fonds indiciels faiblement chargés en frais, des titres vifs pour investir directement sur des actions du CAC40 et même des supports immobiliers (SCPI, SCI, etc.). De quoi vous constituez une allocation extrêmement diversifiée et vraiment personnelle.

Idéal pour tous vos projets

Vous pouvez ouvrir autant d'assurance-vie que vous le souhaitez. Il peut être intéressant de les souscrire par "projets de vie".

Par exemple, une assurance-vie plus dynamique en prévision de votre retraite. Une assurance-vie plus défensive pour protéger votre apport en prévision d'un achat immobilier. Ou encore, un contrat pour préparer les études de vos enfants, souvent coûteuses.

La diversification des supports proposés permet d'adapter l'assurance-vie à tous vos besoins !

La flexibilité

L'une des idées reçues sur l'assurance-vie, c'est que les fonds sont bloqués. C'est faux ! Certes, une assurance-vie obtient une fiscalité optimale après 8 ans, mais rien ne vous empêche de retirer vos fonds avant. En fait, c'est probablement l'un des placements les plus souples disponibles. Vous êtes totalement libre de verser les montants de votre choix et de retirer à votre guise.

De plus, au sein du contrat vous pouvez réallouer votre argent quand vous le souhaitez. Vous avez choisi un fonds et il vous déçoit ? Vous pouvez le retirer de votre allocation et choisir un nouveau fonds. Vous pensez que les marchés vont baisser ? Il est peut-être temps d'arbitrer vos actions pour du fonds en euros.

Dernier point intéressant, la possibilité d'effectuer des versements programmés. Vous allez pouvoir investir à intervalles réguliers la somme de votre choix. Idéal pour épargner sans y penser.

La succession

Même si ce n'est pas joyeux, il est important de penser à votre succession. Comment transférer le maximum d'argent à vos bénéficiaires (conjoint, enfant, etc.) ? Là encore, l'assurance-vie dispose d'un atout majeur. En effet, pour les versements effectués avant vos 70 ans, vous disposez d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire ! C'est-à-dire que vous pouvez par exemple faire profiter 305 000 € à vos deux enfants sans qu'ils paient d'impôts. À ne pas négliger.

En conclusion, l'assurance-vie, par ses différents atouts, est clairement le placement à ne pas négliger et qui doit faire partie dans votre patrimoine !