Pour le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), l’abaya n’est pas un vêtement religieux

De plus en plus de signalements liés aux ports des abayas ont été recensés par l'Education nationale chez les élèves.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Parlons un peu chiffons. L’abaya est une robe très longue qui descend jusqu’aux orteils. Elle est ample, très ample afin de cacher tout soupçon de féminité. Elle est portée par les musulmanes et rien que par elles.

Dans certaines écoles de certains quartiers appelés “sensibles” (sensibles à quoi ?) nombreuses sont les filles en abayas. Le ministre de l’Education nationale a interdit le port de cette tenue la jugeant “ostensiblement religieuse”. C’est ce qui indigne le CFCM.

Cet organisme a fait savoir que l’abaya n’était pas une tenue musulmane. Et dans une plainte déchirante a déclaré que cela servait à “stigmatiser l’islam”. Un peu de logique maintenant. Si l’abaya n’est pas une tenue musulmane et est portée par exemple par des jeunes filles catholiques, où est la “stigmatisation de l’islam” ?.

Mais il y a plus drôle encore. Le CFCFM conseille de regarder du côté des pays à majorité musulmane. Et selon lui, on y verra des femmes et des filles habillées autrement qu’en abaya. Ce qui tendrait à prouver, selon le CFCM, que l’abaya n’est pas spécifiquement musulmane. En effet au Yémen, et dans quelques Etats du Golfe persique, les filles sont grillagées. En Afghanistan, au Pakistan, elles sont voilées de la tête aux pieds.

Vous voyez, il n’y a pas que l’espace scolaire pour “stigmatiser les musulmans”. Nous suggérons au CFCM de proclamer que le voile est un accessoire vestimentaire érotique destiné à mettre en valeur les yeux…