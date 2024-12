Chaotique

Politiques publiques en santé, éthique et responsabilité : le cas de Mayotte

L’année 2024 aura été marquée par deux calamités majeures endeuillant les habitants de Mayotte peuplant le plus petit et le plus pauvre des départements français, puisque l’archipel aura notifié 221 cas de choléra dont deux décès, et que le mois de décembre aura vu son territoire traversé par un cyclone dévastateur dont on peinait encore à la veille de Noël à en compter ses victimes.