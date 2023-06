PME, TPE : Quels leviers pour développer sa visibilité en ligne ?

Voici quelques conseils pour disposer d'un site internet au contenu unique.

Vous venez de lancer votre propre entreprise et vous souhaitez accroître sa visibilité afin d'attirer davantage de visiteurs et de convertir plus de prospects sur votre site web ? Nous allons vous présenter une gamme d'actions stratégiques qui vous aideront à propulser la notoriété en ligne de votre PME tout en mettant en valeur votre identité de marque.

Disposer d'un site internet au contenu unique

Pensez à concevoir ou à moderniser votre site web en proposant un contenu pertinent. Selon le premier rapport du Baromètre France Num 2021 sur la transformation numérique des TPE/PME, 66 % des entreprises françaises possèdent un site Internet, tandis que seulement 20 % disposent d'une plateforme de vente en ligne. Il est donc essentiel d'être présent en ligne pour promouvoir et communiquer sur votre PME. Votre site web sera la vitrine virtuelle de votre entreprise, offrant une visibilité 24h/24 et 7j/7. Son objectif est de présenter votre activité, vos offres commerciales et d'informer vos prospects pour les orienter vers un processus d'achat.

Pour maximiser son efficacité, votre site doit répondre aux besoins de vos visiteurs et futurs clients. Il est recommandé d'intégrer des informations essentielles sur votre PME, telles que vos actualités, l'histoire de votre entreprise, vos produits et services, les lieux où vous êtes présents et les moyens de vous contacter (formulaire de contact, chatbot, réseaux sociaux, etc.). Le contenu publié doit être pertinent, de haute qualité (sans erreurs orthographiques !) et comporter des photos et des vidéos pour captiver l'attention de vos prospects. Pour cela, faites appel à une agence spécialisée en création de sites internet (https://v-web.fr/), ou choisissez un système de gestion de contenu (CMS) qui facilitera la création de votre site. Par exemple, WordPress est utilisé par 42 % des sites web dans le monde. D'autres options de CMS sont disponibles, comme Wix, Joomla! ou encore Prestashop.

Travailler votre référencement naturel Améliorez le référencement naturel de votre site web pour accroître la visibilité de votre PME en ligne et être clairement identifié par vos prospects. Le SEO (Optimisation pour les moteurs de recherche) joue un rôle essentiel à cet égard. Pour commencer, identifiez les mots-clés les plus pertinents liés à votre activité, ceux que les internautes recherchent. Utilisez ces mots-clés de manière stratégique pour optimiser le contenu de votre site, en veillant à écrire pour vos lecteurs sans reproduire textuellement des éléments d'autres pages web afin d'éviter les doublons de contenu. Utilisez des listes à puces pour aérer votre texte et mettez en évidence les messages clés en utilisant des formats tels que le gras ou l'italique.

N'oubliez pas de soigner le maillage interne de votre site en créant des liens entre des articles ayant une thématique similaire. À la fin de vos articles, encouragez vos lecteurs à réagir en laissant des commentaires. Avec le CMS WordPress, vous pouvez facilement modérer les commentaires pour ne publier que ceux qui sont les plus pertinents par rapport au sujet de votre publication. Un autre élément crucial à ne pas négliger est l'expérience utilisateur. Votre site doit offrir une navigation fluide et rapide, adopter un design responsive et respecter les normes d'accessibilité.

Créer et animer des comptes sur les réseaux sociaux

Engagez-vous activement sur les plateformes de médias sociaux pour atteindre la plupart de vos clients qui sont présents sur ces canaux : Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que Viadeo et LinkedIn. Créez et animez régulièrement des pages et des comptes d'entreprise pour interagir avec votre audience. Il est primordial de répondre à toutes les questions, remarques ou critiques éventuelles de vos clients sur ces réseaux afin de préserver votre e-réputation. En ce qui concerne Viadeo et LinkedIn, il est essentiel que votre équipe commerciale soit présente avec des profils professionnels, qu'elle développe son réseau progressivement et qu'elle en profite pour prospecter de manière proactive.

Faire parler de votre entreprise dans la presse Exploitez les relations presse pour accroître votre visibilité et bâtir une image d'entreprise solide. Les retombées médiatiques, lorsqu'elles sont positives, constituent un puissant levier pour vous faire connaître. Pour commencer, élaborez une base de données regroupant les contacts de journalistes et de blogueurs influents dans votre domaine d'activité. Ensuite, adoptez une approche proactive en diffusant des communiqués de presse et en organisant des événements spécifiques, tels que des rencontres informelles ou des déjeuners de presse, afin de partager des actualités importantes susceptibles de les intéresser. Cette stratégie vous permettra d'établir des liens solides avec les médias et de bénéficier d'une couverture médiatique pertinente pour votre entreprise.

Recueillir des témoignages de clients satisfaits

Développer une réputation positive en ligne en obtenant des avis et des témoignages favorables est essentiel dans l'environnement actuel. Le traditionnel bouche-à-oreille a évolué vers ce que l'on appelle désormais l'e-réputation, un aspect crucial à maîtriser pour soigner votre présence en ligne. Les avis sur les plateformes telles que Google jouent un rôle central, car ils sont largement visibles pour les internautes. Vos clients peuvent noter votre entreprise avec des étoiles et ajouter des commentaires, voire des photos.

Pour recueillir des témoignages positifs, quelques astuces s'avèrent efficaces :

• Réagissez rapidement aux témoignages, en particulier aux plus négatifs, en adoptant une approche neutre et éclairée. En offrant des solutions appropriées, vous renforcez la réputation de votre service client.

• Créez un espace dédié sur votre site où vos clients peuvent partager leurs avis. Cela instaure un sentiment de transparence et de confiance envers votre entreprise, rassurant ainsi vos futurs clients.

• Encouragez activement vos clients à laisser des commentaires après avoir utilisé vos services ou effectué des achats. Mettez en place des incitations ou des rappels pour les inviter à partager leurs expériences positives.

• Récompensez la fidélité de vos clients en leur offrant des avantages exclusifs tels que la livraison gratuite, des remises spéciales ou des privilèges réservés aux clients les plus engagés. Cela renforce leur satisfaction et les encourage à témoigner de manière positive de leur expérience avec votre entreprise.

Grâce à ces conseils avisés, vous êtes maintenant prêt à propulser la visibilité de votre petite ou moyenne entreprise sur Internet ! Si vous souhaitez obtenir davantage de recommandations sur l'optimisation de votre présence en ligne, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une agence digitale.