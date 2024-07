Plus du tiers des ménages américains a des revenus supérieurs à 100 000€ par an et voilà l’impact que ça aura pour les Européens

Les revenus élevés des ménages américains ont des conséquences visibles en Europe.

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata , société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Atlantico : Quels sont les facteurs qui expliquent que plus du tiers des ménages américains ait des revenus supérieurs à 100 000€ par an ?

Philippe Crevel : L'évolution de l'économie américaine depuis une vingtaine d'années se distingue par une croissance nettement supérieure à celle de la zone euro, en particulier celle de la France. Globalement, le taux de croissance est environ deux fois plus élevé. Ainsi, sur une période de 20 ans, cet effet cumulatif entraîne une divergence des rémunérations de part et d'autre de l'Atlantique.

C'est ainsi que l'on parvient à une situation où une proportion significative de la population américaine a des revenus supérieurs à 100 000 €. Cela résulte de la bonne santé de l'économie américaine. En outre, il existe une autre raison : le salaire direct aux États-Unis est plus élevé que celui en Europe, notamment en France, en raison d'un niveau de prélèvements obligatoires et de cotisations sociales beaucoup plus faibles.

En contrepartie, les Américains peuvent être amenés à financer eux-mêmes certaines dépenses qui, en France et en Europe, sont davantage prises en charge par le système public. En Europe, les prélèvements obligatoires représentent en moyenne plus de 40 % du PIB, en France plus de 43 %. Aux États-Unis, ce taux est plutôt autour de 30 % du PIB.

De plus, le montant des cotisations sur le travail est beaucoup plus faible aux États-Unis, ce qui rend le salaire direct plus élevé, et explique les ratios mentionnés. Cependant, les Américains doivent souvent financer eux-mêmes une partie des dépenses couvertes en France et en Europe par le système public.

Quels sont et seront les impacts économiques en Europe du fait que tant de ménages américains ont des revenus élevés ?

Les revenus élevés des ménages américains ont des conséquences visibles en Europe. Un grand nombre de touristes américains, disposant d'un pouvoir d'achat élevé, visitent la France. Cela a été particulièrement observé lors des concerts de Taylor Swift. Les Américains se rendent en France non seulement parce que le pays est agréable à visiter, mais aussi parce que les prix des billets de concert y sont bien plus bas qu'aux États-Unis.

En effet, les prix des concerts s'ajustent au niveau de vie relatif des populations. Aux États-Unis, un billet pour un concert de Taylor Swift peut facilement coûter plus de 1 000 $, tandis qu'en France, il avoisine plutôt les 200 €. Cela incite les Américains à venir en Europe pour assister à ces événements. La même logique s'applique aux concerts des Rolling Stones, où les prix des billets aux États-Unis varient entre 1 000 et 2 000 $, alors qu'en France, ils se situent entre 100 et 800 €.

Cette différence de prix reflète le niveau de vie plus élevé aux États-Unis. En conséquence, l'Europe profite de l'afflux de touristes américains et de leur pouvoir d'achat, notamment dans le secteur du tourisme. De plus, les capacités d'investissement des Américains en Europe sont également plus élevées, bien qu'ils restent aujourd'hui quelque peu méfiants à l'égard de l'Europe.

Quels sont les effets géopolitiques et politiques potentiels pour l'Europe découlant de la hausse des revenus élevés aux États-Unis ?

Les États-Unis exercent une forte attractivité auprès des jeunes, des chercheurs et des salariés à fort potentiel. Par conséquent, l'Europe fait face au risque croissant d'une fuite des cerveaux au profit des États-Unis, particulièrement si la situation européenne continue à se compliquer dans les mois ou années à venir.

Comment les inégalités de revenus croissantes aux États-Unis influencent-elles la politique intérieure américaine et quel impact cela pourrait-il avoir sur l'Europe ? Une augmentation des migrations européennes vers les USA ?

Les inégalités de revenus croissantes aux États-Unis ont considérablement influencé la politique intérieure américaine jusqu'à récemment, et leur potentiel impact sur l'Europe suscite des questions quant à une possible augmentation des migrations européennes vers les États-Unis.

De la fin des années 1980 jusqu'aux années 2010, les inégalités de revenus aux États-Unis ont augmenté. Cependant, au cours des 7 à 8 dernières années, une tendance à la baisse s'est amorcée, conjointement à un taux de chômage extrêmement bas et à des augmentations de salaire décidées pour pallier les pénuries de main-d'œuvre. Ainsi, bien que toujours supérieures à celles observées en Europe, ces inégalités diminuent progressivement.

Cette dynamique est caractéristique du modèle économique américain qui, malgré des inégalités de richesse significatives, maintient une attention sociale marquée. Les fluctuations récentes des taux d'élection ne semblent pas directement liées aux politiques monétaires récentes.

Quant à l'impact géopolitique de ces inégalités sur l'Europe, il demeure nébuleux. Néanmoins, l'amélioration des conditions salariales et des perspectives de carrière aux États-Unis pourrait potentiellement accroître l'attrait pour les migrants européens et non-européens. Les États-Unis continuent d'attirer des talents du monde entier en raison de leurs opportunités économiques et de leur potentiel de réussite.

En conclusion, les évolutions économiques américaines peuvent accentuer les disparités transatlantiques, surtout dans un contexte où l'Europe semble affaiblie par une instabilité politique et une gouvernance incertaine.