Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'y avait pas de "liens existentiels entre l'immigration et la délinquance".

Nous avons cherché et nous avons trouvé.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans un premier temps, et de façon instinctive, nous sommes allé sur le site de Marine Le Pen : rien ! Dans un deuxième temps, nous nous sommes tournés vers les propos d’Eric Zemmour : toujours rien !

Dépité, nous avons demandé l’aide d’un ami. Il nous a dit : « il faut écouter ce qu’a dit le président de la République lors de sa dernière interview ». Nous l’avons fait. Et nous l’avons réécouté car nous avions du mal à croire ce que nous avions entendu…

Emmanuel Macron a donc dit : « plus de la moitié des actes de délinquance à Paris sont le fait d’étrangers ! ». Et il s’est montré plus précis : « des étrangers en situation irrégulière ou dans l’attente d’un titre de séjour ».

Mais on sait que le chef de l’Etat est un être complexe et un adepte du « en même temps ». C’est pourquoi il a ajouté qu’« il n’y avait pas de liens existentiels entre l’immigration et la délinquance ».

Comment fait-il pour ne pas voir la contradiction flagrante entre les chiffres qu’il communique et l’immigration qu’il dédouane ? C’est le secret de sa pensée tortueuse. Mais ne le pinaillons pas.

Il n’y a, selon lui, « pas de liens existentiels (consubstantiels eut été plus juste) entre l’immigration et la délinquance ». Acceptons-en l’augure. Nous nous contenterons alors de penser qu’il y a un lien essentiel entre l’immigration et la délinquance.