Liberté bridée

Mais comment les élites européennes en sont-elles venues à considérer la liberté d’expression comme un danger pour la démocratie ?

Auditionné par l’Assemblée sur TikTok, Gilles Babinet a affirmé que les réseaux sociaux ne sont plus compatibles avec la démocratie. Pour Thibault Mercier et Fabrice Epelboin, il s'agit d’un virage inquiétant : au nom de la sécurité ou de la lutte contre la haine, les élites politiques et institutionnelles européennes semblent désormais prêtes à restreindre la liberté d’expression, jusqu’à en inverser le sens. Loin d’être une dérive isolée, cette tendance trahit, selon eux, un malaise plus profond : la peur du peuple, de ses mots, de sa colère, de son imperfection.