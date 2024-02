Plus de 10 milliards d’euros : l’impact colossal des Jeux olympiques rend fou l’entourage d'Emmanuel Macron et celui d’Anne Hidalgo

"Entre l’État, la région d'Île-de-France et la mairie de Paris, la rivalité est sanglante", estime Jean-Marc Sylvestre.

Les responsables politiques ne pensent qu’aux Jeux olympiques dont ils attendent une sorte de miracle en termes de notoriété internationale et de retombées économiques, sociales et financières. Si tout se passe bien. Sinon…

Entre l’État, la région d'Île-de-France et la mairie de Paris, la rivalité est sanglante. À six mois des Jeux olympiques, l’impact probable donne la fièvre à tous ceux qui pensent pouvoir s’attribuer les bénéfices de cet événement mondial.

La mairie de Paris saisit toutes les occasions de s’octroyer le mérite de cet événement, ce que ne supporte pas l'entourage du président de la République qui espère faire des Jeux un point d’orgue de sa mandature. Sans parler de Valérie Pécresse qui considère que sans le travail de la région Île-de-France, rien n’aurait été possible.

Ces rivalités ne sont pas seulement politiques. Les Jeux olympiques vont avoir un impact économique considérable.

Pour la première fois, on dispose de quelques chiffres. Le Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) de l’Université de Limoges a analysé et comptabilisé tous les avantages économiques potentiellement significatifs de l'organisation des Jeux olympiques de 2024 à Paris. L'étude suggère que ces Jeux pourraient servir de catalyseur pour des gains économiques inattendus, générant près de 10,7 milliards d'euros et créant plus de 250 000 emplois dans la région. Cette hausse économique devrait être stimulée notamment par une augmentation de la fréquentation touristique, un développement significatif des infrastructures et une activité économique accrue pendant l'événement.

De nombreuses industries sont susceptibles de bénéficier considérablement des Jeux olympiques de 2024 à Paris, entre l'organisation d'événements, le tourisme, la restauration et la construction. Cette augmentation projetée de la demande de services dans ces secteurs devrait créer environ 150 000 emplois. Il est important de noter que les Jeux stimuleront les tres grandes entreprises qui appartiennent au club des très gros sponsors dont le ticket d’entrée n’était pas moins de 100 millions d'euros, mais également les petites entreprises et les entreprises sociales.

À travers des initiatives déjà lancées telles que des programmes de formation, la création d'emplois de qualité et la fourniture d'opportunités d'avancement de carrière pour les résidents locaux et les groupes vulnérables, les Jeux olympiques vont donc contribuer à une croissance économique inclusive. Des opportunités d’investissement existent également.

Pour Freedom Finance Europe (plateforme d’investissement Freedom24), qui a examiné de près ce phénomène, les investisseurs peuvent trouver des opportunités dans les entreprises opérant dans ces secteurs, en particulier celles qui peuvent bénéficier d'une forte augmentation de la demande de services tels que l’événementiel, l'industrie hôtelière et le développement des infrastructures. Freedom Finance a également essayé de prédire les tendances potentielles du marché boursier à Paris pendant et après les Jeux olympiques de 2024 grâce aux exemples des villes hôtes précédentes. L'étude a donc examiné l'impact de l'organisation des Jeux olympiques sur les marchés boursiers de cinq pays hôtes précédents : l'Australie (Sydney, 2000), la Grèce (Athènes, 2004), la Chine (Pékin, 2008), le Royaume-Uni (Londres, 2012) et le Brésil (Rio, 2016). L'étude portant sur 213 actions olympiques a montré que les marchés boursiers ont tendance à croître lorsqu'un pays remporte l'enchère pour organiser les Jeux olympiques. Cette tendance positive persiste pendant sept ans avant et même après les Jeux olympiques. En résumé, l'étude montre un impact positif sur les marchés boursiers pendant la période olympique, mais cela ne signifie pas nécessairement que les entreprises olympiques réalisent des profits extraordinaires ou évoluent fondamentalement de concert.

D’où la grogne parfois des entreprises du CAC 40 qui ont participé à l’évènement, mais pouvaient-elles ne pas en être ?

Les résultats de l'étude mettent en avant le rôle des médias et des réseaux sociaux dans l'identification des entreprises bénéficiant des Jeux olympiques, montrant que la relation entre les Jeux et les marchés boursiers est complexe.

Cependant, pour Thomas Jaquet, Responsable France chez Freedom Finance Europe (plateforme d’investissement Freedom24), il faut être extrêmement prudent car « divers facteurs peuvent influencer les tendances du marché boursier. Le climat économique mondial, les événements géopolitiques et les circonstances imprévues peuvent influencer les résultats. Les investisseurs devraient adopter une approche diversifiée et effectuer des recherches approfondies, en tenant compte à la fois des opportunités et des risques associés à l'investissement dans des secteurs liés aux Jeux olympiques ».

Ajoutons à cette prudence des investisseurs privés, la nécessité qu’il y aura de comptabiliser les investissements publics et les dépenses courantes à la charge des services publics, notamment les dépenses de sécurité. Dans ces conditions, l’analyse globale du budget des JO peut entraîner bien des débats quand il faudra faire les comptes et savoir exactement qui a payé quoi ? Pour l'heure, que ce soit du côté de l'État, de la région ou de la ville, on a assez peu d’éléments. On croise les doigts pour que tout se passe bien a commencer par la cérémonie d’ouverture, qui par son originalité va évidemment mettre Paris en valeur mais présente aussi beaucoup de risques.