MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE
27 octobre 2026
PLFSS 2027 : Le gouvernement serre les dépenses mais esquive les vrais arbitrages
Le 20 octobre dernier, la Cour des comptes a publié un nouveau rapport consacré à la situation financière de la Sécurité sociale, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2027. Elle constate notamment que les finances sociales demeurent profondément déséquilibrées, en dépit des mesures prises ces dernières années.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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