MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

PLFSS 2027 : Le gouvernement serre les dépenses mais esquive les vrais arbitrages

Le 20 octobre dernier, la Cour des comptes a publié un nouveau rapport consacré à la situation financière de la Sécurité sociale, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2027. Elle constate notamment que les finances sociales demeurent profondément déséquilibrées, en dépit des mesures prises ces dernières années.