Pire que la radioactivité ? Tchernobyl était un refuge pour les animaux sauvages… puis les troupes russes sont arrivées

Un militaire ukrainien monte la garde à côté du monument en hommage aux pompiers morts lors de la catastrophe de Tchernobyl, après le départ des troupes russes. 26 avril 2022

Germán Orizaola est chercheur principal à l'unité de zoologie du département de biologie des organismes et des systèmes de l'université d'Oviedo et à l'institut de recherche IMIB-Biodiversité, un centre conjoint entre l'université d'Oviedo, le Conseil espagnol de la recherche (CSIC) et la principauté des Asturies, en Espagne.

Atlantico : En 1986, l'Ukraine fait la une des journaux en tant que république socialiste de l'URSS. En 1986, un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé, provoquant une catastrophe écologique majeure. Pour protéger les populations, une zone d'exclusion a été mise en place autour de l'ancienne centrale. Dans les années qui ont suivi, la faune et la flore ont continué à proliférer sans l'homme jusqu'à l'invasion de l'armée russe. Dans quelle mesure l'incursion des hommes de Vladimir Poutine a-t-elle pu bouleverser ce nouvel écosystème ?

Germán Orizaola : Nous ne connaissons toujours pas l'impact de la récente invasion de la zone d'exclusion de Tchernobyl par les troupes russes, qui a duré un peu plus d'un mois. La zone, ainsi qu'une grande partie de l'Ukraine, est toujours difficile d'accès, tant en termes de logistique que de sécurité. Nous n'avons donc pas été en mesure d'évaluer l'impact de la guerre sur la faune de Tchernobyl. Nos collègues ukrainiens du Centre de Tchernobyl et de la Réserve de biosphère de Tchernobyl ont récemment visité la région, mais principalement pour évaluer le niveau de destruction des laboratoires et des équipements de terrain, qui était considérable. Je ne m'attends pas à ce que l'occupation russe ait un impact important sur la faune et la flore de la zone, car la majeure partie de la zone est restée inoccupée et j'espère que la plupart des animaux sauvages ont trouvé refuge dans ces zones. Le principal impact a été en termes d'activités de recherche et de conservation, complètement arrêtées par la guerre et lourdement affectées par la destruction des infrastructures, le pillage des équipements de recherche et l'instabilité générale de la zone, ce qui empêche la poursuite des multiples études et activités de conservation qui ont été développées à Tchernobyl.

Quelle était la situation de la faune à Tchernobyl avant le début de la guerre ?

36 ans après l'accident, Tchernobyl s'est transformée en l'une des plus grandes réserves naturelles d'Europe, s'étendant sur plus de 4500 km2 entre l'Ukraine et le Belarus. Cette zone abritait une riche diversité de faune et de flore, avec plus de 400 vertébrés, dont environ 75 répertoriés comme étant en danger en Ukraine. Elle était occupée par de nombreuses espèces charismatiques, telles que l'ours brun, le loup, le lynx, le bison, le cheval de Przewalski, le grand tétras... La zone a été considérée comme l'un des meilleurs exemples de ré-ensauvagement au monde, inspirant de nombreuses activités de re-naturalisation.

De nombreux chercheurs étaient présents pour poursuivre des études dans cette zone, comme vous. Est-ce que la main de l'homme changera leurs études ? Auront-elles la même valeur ?

J'espère que nous ne verrons pas beaucoup de changements et que nous pourrons bientôt retourner dans la région et nous engager à nouveau dans des activités de recherche avec nos collègues ukrainiens. Nos études conserveront la même valeur en termes d'écologie, d'évolution et de ré-ensauvagement, et en plus, elles auront désormais une valeur supplémentaire : contribuer à la reconstruction des installations et des activités de recherche en Ukraine, et favoriser des collaborations supplémentaires avec les chercheurs et les autorités ukrainiennes. La collaboration entre les chercheurs ukrainiens et internationaux à Tchernobyl peut constituer un excellent exemple du type d'actions que la communauté internationale peut encourager pour aider l'Ukraine à surmonter l'impact brutal de la guerre actuelle.

À long terme, les radiations dans la région auront-elles un effet négatif sur la prolifération des animaux ? L'incursion de l'homme a-t-elle changé la donne ?

Les radiations se désintègrent avec le temps, donc plus le temps passe, plus les niveaux de contamination radioactive sont faibles à Tchernobyl. Plus de trente ans après l'accident, moins de 10 % des substances radioactives libérées dans l'environnement demeurent dans la région. La plupart des isotopes les plus dangereux (par exemple, l'iode radioactif) ont disparu depuis longtemps, et la grande majorité de ceux qui sont présents aujourd'hui (césium, strontium) auront presque disparu dans moins de 100 ans. L'expérience des 36 dernières années nous apprend que les populations animales de nombreuses espèces sont en augmentation dans la région, en raison de la décroissance radioactive et de l'absence de l'homme. Les chevaux de Przewalski en sont un bon exemple : leur nombre a été multiplié par plus de cinq depuis leur libération initiale, et ce malgré une chasse illégale. Les loups conservent à Chornobyl la plus forte densité de toute l'Europe. Ils sont, à juste titre, l'un des meilleurs exemples de la situation de la vie sauvage à Chornobyl et du réaménagement de la région.

Après le retrait des troupes russes de la région et le retour de la zone d'exclusion sous contrôle ukrainien, j'espère que la situation de la région restera à nouveau calme et sans danger pour la nature et les humains. J'espère que nous reviendrons bientôt pour vérifier cela, avec nos collègues ukrainiens.