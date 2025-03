Leda Stawnychko est professeur adjoint de stratégie et de théorie organisationnelle à la Bissett School of Business de l'Université Mount Royal. Ses recherches portent sur le développement et l'efficacité du leadership, la performance organisationnelle et l'apprentissage transformateur. Leda est également professeur auxiliaire à la Haskayne School of Business et à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary.