Petits conseils pour apprendre à gérer notre anxiété climatique

Un père et son fils découvrent une exposition sur le réchauffement climatique et sur l'environnement.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

La température moyenne de la Terre n'a jamais été aussi élevée qu'au cours des 125 000 dernières années, selon un rapport alarmant publié récemment par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies. Les effets se font déjà sentir dans le monde entier sous la forme de chaleurs extrêmes, de sécheresses et d'inondations. Pour éviter le pire, prévient le rapport, il faudra une coopération immédiate, rapide et soutenue. Et cela, de la part d'un monde qui a échoué à plusieurs reprises à s'attaquer à des crises moins urgentes.

Il n'est donc pas surprenant que les sentiments d'anxiété, de culpabilité et de tristesse à l'égard du climat et de l'environnement soient courants, comme le montrent les enquêtes, dont une, qui n'a pas encore été publiée officiellement, a interrogé des milliers de jeunes de 16 à 25 ans dans dix pays. Ces émotions fortes peuvent facilement dégénérer en sentiments d'impuissance et de dépression, mais elles peuvent aussi être de puissants facteurs de motivation pour faire le bien, explique Maria Ojala, professeur associé de psychologie à l'université d'Örebro, en Suède.

Maria Ojala étudie la façon dont les gens, en particulier les jeunes, pensent, ressentent et communiquent à propos du changement climatique et comment ces émotions sont liées à notre santé et à notre bien-être - un sujet qu'elle et ses collègues explorent dans la Revue annuelle de l'environnement et des ressources de 2021. Elle s'est entretenue avec Knowable Magazine de ce que nous savons de l'éco-anxiété et de l'inquiétude chez les jeunes, des stratégies d'adaptation saines et malsaines, et de ce qu'il reste à faire en matière de recherche. Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Comment avez-vous commencé à vous intéresser à l'étude de la culpabilité environnementale et de l'anxiété ?

C'était il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé mes études doctorales. Même à cette époque, au début des années 2000, les jeunes semblaient très préoccupés par les problèmes environnementaux mondiaux et le changement climatique. Mais il n'y avait presque aucune étude sur ce groupe et comme je m'intéressais à l'étude des émotions, je me suis dit : "Oui, je vais faire des études sur ce sujet. Et puis, par coïncidence, à peu près au moment où j'ai obtenu mon doctorat, le film d'Al Gore ("Une vérité qui dérange") est sorti, ce qui a fait du changement climatique un sujet vraiment brûlant. Depuis lors, j'ai été responsable de plusieurs projets différents autour de cette question, notamment en ce qui concerne les jeunes.

Ce type d'anxiété et de culpabilité écologique semble-t-il toucher davantage les jeunes que les personnes plus âgées ?

Certaines études que je n'ai pas réalisées moi-même suggèrent que les gens en général sont plutôt inquiets du changement climatique, mais que les jeunes le sont un peu plus. Il existe également des études qui suggèrent que, pendant longtemps, les jeunes ont eu une image plutôt sombre de l'avenir de la planète.

Mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'ensuite, quand on parle de leur avenir personnel, ces jeunes disent : "Oh, ça va bien se passer pour moi." Donc, au moins jusqu'à récemment, il y avait une sorte de déconnexion entre l'inquiétude concernant l'avenir mondial et l'inquiétude concernant votre avenir personnel.

Dans une enquête menée en 2019 auprès de près de 2 000 adultes et adolescents par le Washington Post et la Kaiser Family Foundation, la majorité des adolescents et des jeunes adultes ont déclaré que le changement climatique les mettait en colère et leur faisait peur - mais les motivait également. Les préoccupations concernant le changement climatique étaient un peu moins fortes dans les groupes d'âge plus élevés. Pour en savoir plus sur cette enquête, cliquez ici.

Et cela a-t-il changé ?

Certains éléments indiquent que c'est le cas, même pour les habitants du monde occidental. Nous pouvons le constater en ce qui concerne des aspects plus personnels, comme le fait que les gens pensent à leurs enfants et à l'opportunité d'en avoir à l'avenir, des choses comme ça. Cela peut s'expliquer par le fait que les gens font personnellement l'expérience de conditions météorologiques plus extrêmes, ce qui peut accroître l'anxiété, ou qu'ils voient des rapports à ce sujet. Lorsque les médias en parlent beaucoup, les gens commencent à s'inquiéter.

Ce qui est également assez effrayant - et je ne peux pas l'affirmer avec certitude, car il y a beaucoup d'études en cours qui n'ont pas encore été publiées - c'est que si l'inquiétude concernant l'environnement est assez forte depuis longtemps, il semble que l'espoir ait diminué. Une personne peut être à la fois inquiète et pleine d'espoir. Mais si l'espoir diminue, c'est problématique, car alors on ne fait rien quand on s'inquiète - on se contente de dire qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit.

Les niveaux d'inquiétude diffèrent-ils dans le monde, selon l'endroit où l'on se trouve ?

L'endroit où vous vivez peut changer les choses, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'événements liés au climat ou si vous dépendez directement de la nature. Les citadins peuvent voir les choses différemment des autochtones, des agriculteurs ou d'autres personnes de ce type. Cela dépend également des ressources dont vous disposez pour vous en sortir sur le plan économique.

Si vous vivez dans un endroit comme la Suède, où vous entendez surtout parler du changement climatique dans les médias, alors cela est lié à ce que nous appelons les valeurs orientées vers l'autre. Si vous accordez de l'importance à la justice, à l'égalité et à la paix, ou si vous accordez de l'importance aux animaux ou à la nature, vous avez tendance à vous inquiéter davantage du changement climatique. Mais cela peut être différent d'un pays à l'autre et il est très difficile de comparer. Il y a le contexte culturel.

Y a-t-il eu beaucoup d'études portant sur les différences entre les habitants des pays occidentaux plus riches et ceux des pays en développement ?

C'est là que réside le problème. Comme pour beaucoup de choses en science, les études qui ont été réalisées se sont concentrées sur des endroits comme l'Europe du Nord et les États-Unis. Nous disposons de très peu d'études sur les pays africains, sud-américains ou même asiatiques. C'est injuste. J'ai des contacts avec des personnes vivant dans ces pays qui réalisent des études, mais nous n'avons pas beaucoup de résultats pour le moment.

Cela dit, on peut s'attendre à ce que plus vous avez de catastrophes naturelles, plus vous vous en inquiétez. Et ce sont les pays qui ne font pas partie du monde occidental qui souffrent le plus souvent des difficultés liées au changement climatique. Les inquiétudes de ces personnes peuvent donc être plus immédiates et plus personnelles que celles, plus abstraites, d'un habitant d'un pays riche et occidental.

Cela nous ramène à la question des inquiétudes mondiales par rapport aux inquiétudes personnelles.

Oui, exactement. Et il y a quelque chose qui peut être surprenant ici. Par exemple, de nombreuses études ont été menées dans les pays occidentaux dans les années 1980 et 1990 pour demander aux jeunes s'ils s'inquiétaient de la guerre nucléaire et de l'effet de ces inquiétudes sur la santé. Certains résultats suggéraient que les personnes qui s'inquiétaient le plus avaient en fait un très bon bien-être général.

Ils suggéraient que si vous avez d'autres problèmes, vous n'avez pas le temps de vous préoccuper de ces problèmes plus importants - vous devez vous concentrer sur la gestion de celui que vous avez devant vous.

Avez-vous l'impression que les inquiétudes liées au nucléaire et au changement climatique sont analogues ?

Pas exactement. L'inquiétude liée à la guerre nucléaire était liée à l'idée qu'un politicien la déclencherait. Les gens avaient peur de ce que les politiciens allaient faire. En ce qui concerne le changement climatique, nous faisons tous partie du problème. C'est de là que peut venir le sentiment de culpabilité écologique.

Images fixes de deux films apocalyptiques - Le jour d'après, 1983, en haut ; et Le jour d'après, 2004, en bas. Les films ont toujours reflété nos peurs de l'avenir. La guerre nucléaire était autrefois le principal moteur des imaginations macabres, mais de nos jours, les thèmes du changement climatique sont devenus plus importants.

CREDIT: UNITED ARCHIVES GMBH / ALAMY STOCK PHOTO

Alors, que pouvons-nous faire avec cette anxiété ?

Les émotions comme l'inquiétude, l'anxiété et les choses de ce genre font partie de votre vie. Elles font partie d'une sorte de système de défense qui vous dit : "Il se passe quelque chose, faites-y attention." Et cela peut être constructif. Des études ont montré que les personnes inquiètes recherchent de nouvelles informations, ce qui peut les aider à se sentir capables d'agir sur le problème.

Mais les gens peuvent aussi mal réagir, par exemple en niant la gravité de la menace ou en se détournant des choses qui les font penser au problème - comme quitter la pièce si un reportage sur les ours polaires passe à la télévision. Ils peuvent également se laisser aller à la rumination, en se concentrant sur les émotions négatives au point de penser que tout est sans espoir, ce qui peut entraîner une baisse du bien-être.

Tout dépend donc de la façon dont vous faites face et des circonstances. Il est clair que l'anxiété et l'inquiétude sont associées à un plus grand engagement si vous avez le sentiment que vous pouvez faire quelque chose. Mais certaines études indiquent également que cette inquiétude est liée à une baisse du bien-être général, ainsi qu'à l'anxiété et à la dépression. Ce sont des liens faibles, mais ils sont là.

Dans notre article de la Revue annuelle, nous avons suggéré qu'en tant que scientifiques, nous devrions nous intéresser davantage à la manière dont les gens font face à la situation et aux moyens constructifs d'atténuer cette inquiétude. Nous ne voulons pas supprimer l'inquiétude, mais que pouvons-nous faire pour que les gens y fassent face de manière constructive ? Qu'est-ce qui donne aux gens le sentiment de pouvoir agir ? C'est l'objet de mes études, qui portent sur les stratégies d'adaptation des jeunes.

Quelles sont ces stratégies d'adaptation ?

Il y a l'adaptation centrée sur le problème et l'adaptation centrée sur le sens. L'adaptation centrée sur le problème ne signifie pas seulement se concentrer sur le problème et s'y laisser prendre, mais essayer de trouver ce que l'on peut faire, comme économiser de l'énergie, manger moins de viande, ou écrire et faire pression sur les politiciens ou les entreprises. Cela peut être utile. Cela dit, beaucoup de gens se laissent prendre par ces petites choses et cela peut quand même devenir stressant. On peut avoir l'impression que même si l'on fait ces choses, cela ne va pas résoudre les problèmes du monde à lui tout seul.

C'est pourquoi il est important de compléter l'adaptation axée sur les problèmes par une adaptation axée sur le sens, qui consiste à trouver des sources d'espoir constructives. Il peut être utile de changer de perspective et de dire des choses comme "Les médias en parlent beaucoup plus maintenant" ou "Nous avons déjà résolu des problèmes complexes et nous le ferons encore". La confiance dans les actions des autres en fait également partie. Nous avons constaté que les jeunes qui ont ce genre d'espoir se concentrent souvent sur d'autres personnes qui font leur part, comme les scientifiques, les membres du mouvement environnemental ou même les politiciens.

Cela me fait penser à la pandémie et à la façon dont nous pouvons penser aux choses que nous pouvons faire personnellement, comme se faire vacciner ou porter un masque, mais aussi penser, par exemple, "Nous avons vaincu la polio, nous pouvons vaincre cela."

Oui, exactement.

Avez-vous l'impression que des mesures sont prises à grande échelle pour aider les gens à gérer leur anxiété climatique ?

Je pense qu'une chose qui peut être très bonne si vous voulez augmenter les sentiments d'agence des gens est de les inclure dans des approches participatives. Et maintenant, nous voyons des endroits comme l'ONU ou de grandes entreprises inclure des jeunes dans des discussions ou des actions, comme lorsque l'ONU a accueilli son Assemblée des jeunes pour l'environnement. Et c'est une bonne chose, car nous devons écouter les jeunes.

Il semble que la meilleure façon d'inclure les gens ne soit pas seulement de leur dire quoi faire, mais de les faire participer à la prise de décision. Il y a quelques années, un rapport de l'UNICEF a montré que même les petits enfants peuvent être utiles parce qu'ils peuvent avoir des connaissances - par exemple sur les choses qui changent dans leur région ou qui sont faites dans leur communauté locale, comme la collecte des eaux de pluie - que les décideurs adultes n'ont pas.

Ainsi, en pensant aux jeunes et aux petits enfants, que doivent savoir les parents à ce sujet ?

Les enfants peuvent se laisser entraîner par cette inquiétude, en ruminant, et ce n'est pas bon. Mais en général, je pense que la chose la plus importante est de ne pas avoir peur lorsque vos enfants s'inquiètent. Je pense qu'on a tendance aujourd'hui, du moins dans le monde occidental, à penser que les émotions négatives n'ont pas leur place dans notre société. Lorsque nos enfants disent qu'ils sont inquiets, nous pensons qu'il faut les emmener chez un psychologue, ce genre de choses.

Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. En tant que parents, enseignants et adultes, nous devons accepter que les émotions fassent partie de notre vie. Nous devons donner aux enfants le temps de parler de leurs préoccupations, nous asseoir ensemble et aider les jeunes à mettre des mots sur leurs émotions. Ensuite, nous pourrons parler de ce que vous pouvez faire dans la famille, au niveau individuel, mais aussi au niveau du foyer ou en tant que citoyens. Comment pouvez-vous influencer les politiciens ? Ou y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire à l'école ? À quoi pourrait ressembler un avenir durable ?

Il est également important de montrer les solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui et ce que vous pouvez faire à différents niveaux, comme les petits gestes de la vie quotidienne ou l'écriture aux politiciens. En tant que parent, il est bon d'être un bon modèle.

Comment savoir si les préoccupations climatiques sont devenues un problème pour un enfant ?

Il faut être à l'écoute de ses enfants et bien les connaître. Bien sûr, s'il y a des problèmes de sommeil, s'il est vraiment déprimé, alors cela devient un problème clinique. Il faut alors contacter un psychologue ou le conseiller de santé de l'école.

Il est normal pour de nombreux adolescents de se sentir désespérés ou de se méfier des adultes, mais je pense que le plus triste est peut-être que l'anxiété et l'inquiétude peuvent parfois déconnecter les jeunes de la question du changement climatique. Même s'il y a de grandes manifestations, beaucoup de jeunes ne sont pas liés à ce type d'engagement collectif. Il est important de ne pas les oublier et de leur donner d'autres moyens d'influencer les choses, comme à l'école, à travers l'art, la littérature, etc. Il y a différentes façons de s'engager.

L'une des dernières choses que je voudrais vous demander, c'est si vous avez l'impression d'avoir une anxiété ou une inquiétude climatique ?

Oui, bien sûr, mais cela ne tourne pas à la rumination, car je travaille sur les questions liées au changement climatique, même si c'est dans une perspective de sciences sociales. Donc, en ce sens, je fais quelque chose à ce sujet.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.