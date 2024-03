Petites raisons d’espérer si votre enfant est allergique au lait de vache

Une mère donne un biberon à son bébé.

Atlantico : Pouvez-vous nous expliquer le principe de la stratégie de l’induction de tolérance ?

Madeleine Epstein : Il y a quelques années, en présence d’ une allergie alimentaire, on recommandait une éviction stricte de toute trace de l'allergène pour éviter les accidents. Or, la recherche a permis de découvrir que plus on évitait l'allergène, moins on avait de tolérance et plus les personnes s'exposaient au risque de faire des accidents sévères. La tolérance s'acquiert par le contact répété avec l'allergène. Toute la difficulté de cette attitude est d'arriver à avoir un contact assez faible pour ne pas générer de réactions sévères et assez importante pour habituer l'organisme à ne pas réagir. C'est toute la stratégie des inductions de tolérance.

Cela ne se fait pas tout seul. Ce processus est mené sous surveillance médicale, sous le contrôle de l'allergologue ou même du service hospitalier, qui permet, selon la gravité de la réaction, de définir avec la famille quelle est la quantité de lait que l'on peut donner à l'enfant et comment on réintroduit le lait dans l'alimentation.

Est-ce que l’objectif de cette méthode est de retrouver une alimentation normale ?

Le but est de manger normalement, mais il n’y a pas 100 % d’efficacité . L'objectif doit être de créer une tolérance afin que l'exposition accidentelle n'entraîne pas de réaction, au minimum, mais l’objectif. surtout dans le cas du lait, est que le patient mange normalement. La plupart des patients allergiques au lait de vache dont je me suis occupée lorsqu’ils étaient bébés n peuvent avoir une alimentaion normale. cependant, il y a toujours des cas d'allergie qui sont persistants à l'âge adulte, mais ils sont beaucoup plus raresavec le lait de vache. Chez l'adulte, les inductions de tolérance fonctionnent moins bien que chez les enfants. La stratégie actuelle, quel que soit l'allergène alimentaire, est de réintroduire l’alimentconcerné le plus tôt possible. Avant, sles recommandations étaientd'attendre l’âge de cinq ans. Maintenant, dès que l'allergie est diagnostiquée, on essaie de réintroduire l'allergène le plus rapidement possible afin de développer cette tolérance.