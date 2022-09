Petites prédictions sur l’évolution du marché européen du gaz

Aslak Berg, professionnel des politiques publiques, fort d'une décennie d'expérience dans la politique commerciale et l'analyse économique, nous livre ses prédictions sur l’évolution du marché européen du gaz

Le prix du gaz naturel a encore légèrement augmenté aujourd'hui et c'est une bonne occasion d'exposer de manière plus complète ce qui, à mon sens, s'est passé sur le marché européen du gaz naturel et où je pense que nous allons aller à partir de là.

Si l'on se place dans une perspective sur 5 ans, on peut clairement voir que la phase 1 a commencé l'année dernière. D'avril à octobre, le prix du gaz a quadruplé. Cela s'explique en partie par la reprise après la pandémie, mais l'élément principal est que Gazprom a commencé à limiter les exportations et, surtout, le stockage.

Vous pouvez voir ici clairement que si le stockage global était faible, le stockage de Gazprom dans l'UE a atteint son niveau le plus bas et n'a pas été récupéré avant que l'Allemagne ne l'exproprie cette année. Gazprom a commencé à se préparer à la guerre en avril en augmentant la vulnérabilité de l'Europe aux coupures. Les prix se sont ensuite stabilisés dans la fourchette 80-100€/MWh de l'hiver dernier à ce printemps, à l'exception de deux pics très brefs. Ce prix a suffi à réduire la consommation de 12 %, mais l'économie de l'UE dans son ensemble a continué à croître...

Puis, au début de l'été, les prix ont à nouveau doublé pour atteindre le plateau où nous nous trouvons aujourd'hui - environ 6-7 fois ce à quoi nous étions habitués.

La raison en est simple : La Russie a progressivement réduit ses exportations, tandis que l'UE s'est empressée de compenser par du GNL acheminé par bateau, notamment depuis les États-Unis. Dans le même temps, l'UE a instauré des niveaux de stockage minimums, financés en partie par l'argent des contribuables, ce qui a poussé la demande à la hausse.

Enfin, en août, le marché s'est emballé. Je ne pense pas que cette flambée soit due à des facteurs fondamentaux - le marché des prix au comptant est illiquide, ce qui signifie que des pics d'activité commerciale peuvent entraîner des pics de prix, en raison de la panique et des appels de marge. Il s'agirait du troisième pic de ce type en 2022.

La panique étant passée, nous nous retrouvons avec des prix très élevés. Où allons-nous à partir de maintenant ? Eh bien, gardez à l'esprit que la Russie fournissait 40 % du gaz naturel en Europe. Avec un peu de chance, la moitié peut être fournie par le GNL à court terme. Cela signifie une diminution de 20 % de la consommation nécessaire

Voici comment se présente la demande de gaz naturel dans l'UE. Au cours du premier semestre, la demande a déjà été réduite de 10 %, principalement par l'industrie. Actuellement, la demande est maintenue par la production d'électricité et les besoins de stockage.

Avec l'arrivée de l'hiver, ce besoin de stockage est remplacé par le chauffage. Ce dernier dépend de la météo, mais réagit également au prix. De manière prudente, je m'attendrais à une réduction de 10 % de la demande de chauffage.

Le véritable potentiel réside dans la production d'électricité. Mais l'Europe n'a pas pu abandonner le gaz pour la production d'électricité en raison d'une sécheresse (pour l'hydroélectricité) et, surtout, de l'arrêt pour maintenance de plus de la moitié du parc nucléaire français.

Aujourd'hui, les centrales au charbon sont remises en service (ce qui prend du temps) et les centrales nucléaires françaises devraient être de retour cet hiver. En mars, la production d'électricité pourrait à elle seule réduire la consommation globale de gaz en Europe de 10 % par rapport aux niveaux d'avant la crise, en plus des réductions dans l'industrie et le chauffage.

Selon mes estimations, d'ici la fin de l'hiver, les prix du gaz devraient se situer dans la zone jaune. À plus long terme, nous devrions atteindre la zone verte grâce à l'augmentation de la capacité de GNL et au développement des énergies alternatives. Toujours plus élevé qu'avant, mais gérable.

À long terme, si le gaz russe redevient une option viable, ils pourraient constater qu'ils ont plus de concurrence et moins de clients que par le passé - avec des conséquences sur le prix qu'ils pourront obtenir.

L'une des conséquences macroéconomiques de cette situation est que le coût des renflouements énergétiques annoncés par les différents gouvernements européens devrait être nettement inférieur aux prévisions. Cela devrait être une bonne nouvelle pour les monnaies européennes également.

Je suis généralement favorable à l'idée d'exposer son point de vue en public avec des prévisions vérifiables - alors voilà ! voyons où nous en serons en mars

