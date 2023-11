"Perfect days" de Wim Wenders

Hirayama, la cinquantaine avancée (Koji Yakusho), travaille à l’entretien des toilettes publiques de Shibuya, un des quartiers chics de Tokyo. Taiseux et solitaire, il semble se satisfaire de ce métier simple et répétitif, qu’il exerce dans le silence, avec une dignité jamais prise en défaut, une grande méticulosité et une admirable équanimité.

En dehors de le suivre dans sa routine quotidienne très millimétrée, qui lui fait sillonner les rues (impeccables) de la capitale japonaise, on va le voir s’adonner à sa passion pour la musique (surtout des « tubes » japonais ou anglo-saxons des années 70 dont Perfect Day de Lou Reed, qu’il écoute sur des cassettes hors d’âge), les livres et les arbres, qu’il ne se lasse pas de prendre en photo avec son vieil Olympus. Ce quotidien tranquille, qu’il partage parfois, dans ses heures de travail avec un collègue, pour sa part très bavard, ne sera troublé que le jour où sa nièce, en fugue, va débarquer chez lui et vouloir l’accompagner dans son quotidien, faisant ressurgir son passé…