Pénurie de médecins : les délais pour obtenir des rendez-vous médicaux s’allongent encore

Jeune femme s'entretenant avec un médecin avant de recevoir une dose de vaccin Pfizer en Corse, mai 2021.

Depuis quelques mois, il est de plus en plus compliqué de trouver un médecin généraliste ou spécialiste. Un problème qui ne concerne pas seulement les territoires ruraux. Comment expliquer ce phénomène ?

Yvon Le Flohic est médecin généraliste en secteur 1 il est élu aux URPS (Union Régionale des Professions de Santé) de Bretagne, et ancien président de l'Association des Gardes et de la Maison de Garde de Saint Brieuc.

Depuis quelques mois, de nombreux patients témoignent leur difficulté à trouver un médecin généraliste ou de décrocher un rendez-vous chez un spécialiste. Que pose-t-il problème actuellement ? Connaissons-nous une pénurie de médecins ?

Yvon le Flohic: Cela dépend des territoires mais il y a des pénuries. Il y a des endroits ou pour trouver un dentiste, un gynéco, un dermato, c’est devenu quasiment impossible. La première raison est que les jeunes diplômés ne s’installent pas. Les statistiques montrent qu'ils ne sont que un à deux sur dix à le faire. Les autres font des remplacements, prennent des emplois salariés, partent à l’étranger. A mon sens, les jeunes, pas seulement les médecins, n’ont pas envie du suivre le modèle du XXe siècle et de s’installer pour devenir des notables de province. L’arbitrage entre travail et vie personnelle n’est plus le même qu’il y a 20 ans. Et le travail est devenu plus « maltraitant » qu’il y a 20 ans. En médecine libérale, il y a des charges importantes et il faut travailler dur pour bien gagner sa vie. De plus, les contraintes administratives se multiplient, avec des demandes toujours plus délirantes. Des contrôles qui peuvent sembler justifiés mais partent de travers. En raison du Covid, une aide avait été proposée pour les médecins ayant perdu de l’activité pendant les confinements (Dispositif d'Indemnisation de Perte d'Activité des médecins libéraux) mais ils ont revu le calcul de leur aide près d’un an plus tard, ce qui a forcé à rendre des trop perçus. Il y a un non-respect de la médecine de ville.

Les villes moyennes sont-elles particulièrement touchées ?

Le problème est général. J’en ai encore vu un exemple à Nanterre et Paris est également en voie de désertification massive. Le nombre de départs, comparé au nombre d’arrivées, est dramatique. Donc c’est vraiment un problème global.

La crise sanitaire a-t-elle aggravé le problème ?

Cela fait des années que nous soulignons le problème et que les seules réponses que nous avons c’est de faire faire notre travail par d’autres. Il faut essayer de comprendre pourquoi les jeunes ne s’installent pas. On peut toujours dire qu’on supprime le numerus clausus, mais ça ne règlera pas le problème des médecins qui ne s’installent pas.

Comment pouvons-nous remédier à ce problème ? Cela pourrait-il se faire rapidement ?

C’est probable que la situation s’aggrave, surtout si on fait fuir ceux qui sont encore là. Les calculs estiment que le problème va s’aggraver mais que la situation peut tenir. Mais il y a deux problèmes, celui de ceux qui ne s’installent pas - et pourraient encore moins s’installer - et celui de ceux qui peuvent partir à l’étranger ou quitter le métier, ce qui risque d’arriver.

Le problème est que si la situation perdure, les problématiques vont finir par être reportées sur l’hôpital. Mais celui-ci ne pourra pas faire face. Les hôpitaux ne peuvent pas acceuillir autant que les médecins de ville car ils ont aussi à s’occuper des lits d’hôpitaux, des prescriptions, etc. En nombre de consultations par semaine, l’hôpital ne peut pas assurer autant en volume que la médecine de ville. Ce n’est d’ailleurs pas leur boulot.

Il est possible qu’il soit trop tard pour réagir. Certaines collectivités se lancent dans le salariat de la médecine, mais cela couterait cher à la collectivité de l’étendre. Il faudrait bien sûr améliorer l’attractivité de la médecine de ville, diminuer le temps administratif et libérer du temps médical. Lorsqu’on fait de la délégation, c’est du travail médical, pas de l’administratif.