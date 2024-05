"Penser contre soi-même" de Nathan Devers : une réflexion intellectuelle et spirituelle qui embarque le lecteur

Un jeune homme, né dans un milieu juif modérément pratiquant, décide d’étudier la théologie et de devenir rabbin. Il quitte son lycée laïc, où il se sentait un peu différent des autres, pour intégrer une école religieuse, dans laquelle, au fil des semaines, il se sent, au fond, encore moins à son aise. Étudier la religion, fréquenter des jeunes gens qui partagent la sienne et divers professeurs plus ou moins inspirants, est son quotidien. Peu à peu, il se confronte à des enseignements de nature inégale, rencontre des personnages insipides ou brillants, et tente de donner, par les textes religieux, un sens à son existence. Lui-même commence à intervenir à la synagogue, multipliant les références littéraires et se révélant éloquent. Mais finalement, quelque chose le retient : il lui semble que tous les discours qu’il entend et qu’il s’autorise à prononcer se bornent à tenter de donner raison aux textes religieux, et qu’il y a en cela une certaine forme de soumission ou d’aveuglement. Le raisonnement est comme verrouillé de l’intérieur, et il ne parvient pas à s’épanouir à travers lui. Il décide alors de s’orienter vers l’étude de la philosophie, ce qui est pour lui une révélation.