Patrick Besson: « Albertine, c’est l’insurrection aux coudes nus, ma sœur de papier »

Patrick Besson, écrivain ayant publié plus d’une trentaine de romans et de nombreux essais, distingué par plusieurs prix littéraires et ployant sous les lauriers, a publié au sortir de l’hiver 2024 « Albertine Sarrazin la fugitive (Editions Lattès), ou la biographie d’une délinquante-écrivaine, délicate, courageuse et décalée. Un portrait fort, signé par l’un de nos meilleurs prosateurs. Se l’offrir absolument avant l’été.

Voici la saison durant laquelle, avant de découvrir chez différents éditeurs et dans sa boîte aux lettres les romans de la rentrée, le lecteur professionnel se retourne et fait l’inventaire de ces -rares- livres qu’il a aimés, mais que pour diverse raisons, il n’a pas signalés à ses lecteurs. La culpabilité l’envahit. Lui reste, Dieu merci, ce mois de Juin durant lequel les nouveautés se font rares, la Librairie française étant centrée sur « la rentrée littéraire » de septembre. Le critique peut alors reprendre le(s) livre(s) qu’il a aimé(s) pour en rendre compte avant la longue parenthèse de l’été. Exemple : la biographie que publia Patrick Besson l’hiver dernier ; le roman vrai de cette jolie brindille (les yeux noirs) qu’il appelle « sa » Sarrazin, tant il est sous le charme d’Albertine : une délinquante pas comme les autres, qui, dans les années soixante, se libéra de toutes sortes de prisons (et d’elle-même) par l’écriture.

« Albertine Sarrazin la fugitive « (éditions Lattès), de Patrick Besson, c’est le portrait hyperréaliste et décalé d’une irrégulière inspirée, belle, courageuse, et cultivée ; le portrait fort, signé par l’un de nos meilleurs auteurs, d’une sorte de Jean Genet en jupons. Alors que la plupart des biographies sont des dossiers de presse améliorés, la biographie d’Albertine Sarrazin signée Patrick Besson fera date. Elle est romanesque et puissante. L’écrivaine revit dans toute sa complexité sous nos yeux de lecteurs attendris par la tendresse du portraitiste ; une passion fixe communicative. Cette femme qui lui ressemble par le cœur et l’esprit ne pouvait être qu’une écrivaine éprise de liberté.Celle qu’il appelle « ma » Sarrazin, c’est Albertine, une femme-au mental d’homme, sa jumelle de papier.

Des circonstances diverses ayant fait que ce livre n’a pas été présenté à sa sortie aux lecteurs d’Atlantico, le voici pendant les rebondissements de la scène politique. La réalité dépasse la fiction quand les élections défont la façade. Les masques tombent, laissant voir la vérité des êtres. Apparaissent alors les courageux et les menteurs, les minables et les seigneurs. A suivre.

Mot de passe tant pour Besson que pour son « irrégulière » ? Littérature. Besson manifeste sa tendresse pour son personnage par un non-dit très écrit. Albertine ? Un cerveau musclé. Une beauté de chat maigre mais racé.Le culte des phrases, une certaine dévotion a la fabrication discrète des mots. Albertine Sarrazin telle que la sculpte Patrick Besson, c’ est la fée sur laquelle l’on ne peut compter; une femme imprévisible donc compliquée. Ecrire, disait Albertine donnant corps à son obsession, assise dès l’aube à sa table de travail en son cachot, tandis que ses compagnes de cellule dormaient encore. La flamme qui irradiait cette femme de l’intérieur a bouleversé Patrick Besson. Rencontre prodigieuse !

La fugueuse Sarrazin, prisonnière de son malheur d’ex orpheline ni voulue, ni aimée, donc chagrine à perpette, délinquante pas méchante, mais chronique, qui ne cessait de braver le destin pour se retrouver chaque fois en prison à une époque ( les années soixante) où la France ne se battait pas au couteau et durant laquelle la plupart des Français n’étaient pas des narcotrafiquants. Le Chicago d’antan est dépassé par la France d’aujourd’hui : la violence sévit. Hier, Albertine, une gamine dotée du mental d’une Sagan des grands chemins, donc bravant la loi et chapardant de ci, de là, faisait événement. Aujourd’hui, les femmes des villes et campagnes de France ont peur de se promener après 22h. Et il y eut ce fourgon criblé de balles aux trois gardiens massacrés. Les geôles d’Albertine -qui vénérait Rimbaud- n’avaient pas le confort qui semble le leur en 2024 avec cantines à la carte, téléphones à disposition et parloirs intimes. Quoi qu’il en soit, Albertine parvenait à effacer les barreaux par l’écriture. Patrick Besson précise : abandonnée à sa naissance en Algérie, fugueuse, prostituée, emprisonnée pour vol et condamnée à sept ans de détention, évadée de prison un an et demi plus tard…Albertine Sarrazin est arrêtée de nouveau et ainsi de suite jusqu’à la parution en automne 1965 de ses deux premiers romans écrits derrière les barreaux : l’Astragale et La Cavale. Cet être de rupture, tant de fois mis aux arrêts mais jamais arrêtée dans son élan vital sauf par la médecine, avait tout pour me fasciner… ». Besson évoque l’Alger de Camus et celui de « sa » Sarrazin page 23 : « Alger de Camus : rue grises, maisons moites, ciel métallique. « A cinq heures, des tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et les rambardes. Ces dimanches cauchemardesques pour qui n’a pas le parents qu’il faut. Les conversations plates qui cassent les oreilles comme elles cassaient les miennes. L’oppression des clichés. Le mots que les gens disent alors qu’ils ne sont pas d’eux. Toute mon enfance à entendre mon père parler faux et ma mère lourd».

Albertine Sarrazin vue par Patrick Besson c’est la déserteuse des années soixante animée par cet « invincible soleil » qu’évoque si magnifiquement Camus dans « Noces », « invincible soleil » que l’auteur de l’Étranger (Gallimard/Folio) sentait naître en lui lorsque, bouleversé, il contemplait les ruines de Tipasa (Algérie), les soirs d’été. Ou lorsqu’il écrivait. Cet invincible soleil est le trésor caché de l’artiste, cette flamme que reconnaissent en eux les écrivains (par opposition aux écrivants); ces lueurs irradiait l’intériorité subtile de Sarrazin, prisonnière du malheur et d’elle-même. Quoi qu’il en soit, Albertine Sarrazin (« Genet au féminin » dit Besson) parvenait à effacer les barreaux de sa geôle par l’écriture (« Albertine c’est l’insurrection aux coudes nus, note encore Patrick Besson, préfacier de « l’Astragale », le premier roman d’Albertine Sarrazin, écrit en prison et publié chez Jean-Jacques Pauvert, puis republié en 2011, aux Éditions des Femmes). « Il est temps d’écrire tout » dit la prisonnière. « Au fil des années, Albertine, qui admet n’avoir aucune imagination, s’est confectionné une matière première unique : en 1961, à part Jean Genet, justement, on n’écrit pas sur la prison. Même Céline a gardé le sujet pour ses nombreux correspondants. Sagan a eu un accident sur lequel elle n’écrira rien, mais elle n’est pas allée en prison sur laquelle elle n’écrira rien non plus. »

Comme souvent, mais plus particulièrement dans cette biographie d’Albertine Sarrazin, Patrick Besson jongle avec les mots, via cette façon unique qu’il a de molester l’idée, de la brutaliser, de la retourner en somme pour en faire une formule, une sorte d’impératif catégorique, faisant chaque fois plaisir à l’amateur de littérature, quand il existe tant d’auteurs racontant une histoire que l’on oublie le lendemain; l’intrigue a son importance dans le roman ( et encore… Voir Proust avec « La Prisonnière », admirable texte, assez invraisemblable. Et la Métamorphose ?) ; car le scénario, l’histoire ficelée par le conteur n’est qu’un aspect de l’œuvre pour l’artiste véritable. Ce qui compte, c’est l’écriture, la facture, le style. Tant et si bien que le lecteur un tant soit peu averti reconnaît l’auteur rien qu’à sa « manière ».Ce pourquoi j’ai toujours eu un faible pour la littérature de Patrick Besson. Il fut d‘ailleurs le sujet de mon deuxième papier pour Atlantico, après que j’eusse adressé à Jean-Sébastien Ferjou depuis Stockholm mon compte-rendu du discours de réception de Patrick Modiano (11décembre 2014) lors de la remise de son Nobel de littérature. Je me souviens, le cœur serré, de la joie de Bernard Pivot et de mes apartés après la cérémonie avec Mohammed Assaïoui, voisin de table et ancien confrère du Figaro Littéraire. Dix ans plus tard - et alors que Pivot nous a quittés, hélas- il s‘agit donc à nouveau de Patrick Besson pour Atlantico. J’apprécie Philippe Besson, certes et suis loin d'être la seule, et tant mieux pour lui, mais il n’y a pour moi qui fus des années durant sa voisine de table au Freustié (« voisine de table, voisine de cœur ») qu’un Besson, et c’est Patrick. Je savoure ses dialogues, par exemple, parfaitement travaillés, or rien n’est plus difficile qu’un dialogue. « Le style, je rougis de le répéter, n'est pas l'imitation d'un style, il est cette juste et adorable manière qu'ont les phrases de se ployer aux sinuosités d'une pensée ; il est ce qui arrache une idée au ciel où elle se mourait d'ennui pour l'enduire du suc absolu de l'instan," précise d’ailleurs Bernard Frank, expert en la matière. Oui, l’on a aussi avec Patrick Besson cette dimension, cette obsession de la littérature ce caractère intraitable d’un gars gentil mais qui peut devenir méchant si l’on est à côté de SA plaque, c’est à dire l’écriture, car Patrick Besson supporte tout, comprend tout et pardonne tout sauf que l’on puisse l’empêcher d’écrire. Il est ce petit gars devenant de plus en plus passionné avec le temps, celui qui met les mots avant tout, comme le fait Salman Rushdie, au péril de sa vie .On mesure par la délicatesse du portait d’Albertine Sarrazin combien Patrick Besson e bonifie avec le temps. Il est de ces écrivains- rares- qui deviennent de plus en plus généreux, c’est-à-dire de plus en plus intelligents (Camus disait qu’un homme vraiment intelligent était forcément bon). Ce qui nous promet de la belle ouvrage car la bonté se voit sur les traits de Patrick Besson comme en ses pages. Bravo Patrick Besson.

Annick GEILLE

Extraits

« L’Oncle a compris avant tout le monde qu’Albertine avait du génie »

« La mort de Piaf le 11 octobre 1963. Albertine voit disparaître son double : même taille, même poids, mêmes déchirures. Désormais seule en scène. Le moment d‘entrer dans la lumière. Elle est prête. Cabossée, mais bien préparée. Plus forte que tous les vents mauvais ».

« Albertine confie le manuscrit de La Cavale à son ancien chef du Méridional, René Bastide, qui, impressionné, peut- être même intimidé, envoie le texte à Jean-Jacques Pauvert. Mme Gogoise-Myquel expédie de son côté le manuscrit à Simone de Beauvoir. »

« Etre lu. Et accepté, admiré, aimé, après tant de jours penché sur des mots informes du fait qu’il ne sont pas imprimés. On a fabriqué un objet semblable aux milliers d’objets parmi lesquels on a vécu depuis l’enfance : un livre. »

« Casser les cailloux du succès. Après les épreuves, l’épreuve : sortie du livre.Des livres, puisque Pauvert a décidé de faire paraître en même temps La Cavale et l’Astragale : au lieu de proposer un premier roman, l’éditeur en présente deux »

« Nom d‘un petit vagin ». Son juron préféré.

« Aime, comme Duras dont elle a le phrasé, le vin rouge ordinaire »

« page 73, première fois qu’elle se dit juive, ce qu’elle est à moitié. »

« La rencontre au Flore avec Maurice Pons, autre délinquant délicat ».

« Ce qu’il reste d’Albertine : son grand style. Sa préciosité coupante et tendre. Ses gros mots minces. Ils sont un champ de fleurs dans l’herbe de sa musique. Obsédée de réalité : ne la quittera pas d‘une semelle. Avait-elle fini d’écrire ? D’aimer ? Cet enfant qu’elle n’aurait jamais eu.

La machine à écrire qui dévorait ses jours. L’accumulation de chagrins. Elle a fait tout ce qu’elle a pu et tout ce qu’elle a voulu. Son écriture virile, sensuelle, brutale. Ne raconter que les choses vraies. S’en tenir à la souffrance. »

Repères : Patrick Besson

Patrick Besson est l’auteur de plus de trente romans dont « Dara », « Les Brabans », « Lettre à un ami perdu », « Belle-sœur », « le Milieu de Terrain » « Et le fleuve tuera l’homme blanc », ainsi que de plusieurs récits, dont « Myke Tyson », « Marilyn Monroe, « Novak Djokovic. » . Ses livres ont été distingués par le Grand Prix de l’Académie française, le prix Antoine Blondin, le prix Renaudot, le prix Dumarest de l’Académie française, le prix Del Duca . Il remet chaque semaine une chronique au Point.

Repères : Albertine Sarrazin

L'Astragale est un roman de l'écrivaine Albertine Sarrazin, publié en 1965 aux éditions Jean-Jacques Pauvert (Fayard). Le manuscrit fut « écrit au printemps 1964 » durant l'une de ses nombreuses détentions. Sautant d'un mur pour s'échapper de prison, Albertine se brise l'astragale, un petit os du tarse. Elle se traîne sur le bord de la route, hèle un poids lourd. L'homme ne prend pas en charge Albertine mais stoppe pour elle une voiture.

Son conducteur, Julien, est lui aussi un repris de justice.Dès que leurs regards se croisent, c'est le coup de foudre. En août 1964, Albertine Sarrazin vit avec Julien, corrigeant ses manuscrits rédigés en prison. Le 27 avril 1965, elle reçoit une réponse positive des éditions Pauvert, acceptant d'éditer non seulement l'Astragale et son autre roman autobiographique, La Cavale. « La lettre qui m’adopte, qui m’enfante, qui me libère », écrit-elle dans son nouveau roman, La Traversière « L'Astragale » sort en octobre, le succès est fulgurant: le tirage est épuisé en quelques jours. En Mars 1966, elle reçoit le Prix des Quatre Jurys.(…) Albertine Sarrazin ne profite pas longtemps de cette notoriété, puisqu'elle meurt le 10 juillet 1967, à l'âge de 29 ans des suites d'une opération mal préparée.

Copyright Patrick Besson : “Albertine Sarrazin La fugitive” (Éditions Lattès) 199 pages /20 euros 90 / Toutes librairies et « La Boutique »