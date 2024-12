Patricia Chapelotte : "Sachons voir que les droits des femmes avancent en France sans arrêter le combat pour autant"

Patricia Chapelotte a créé en 2010, le Cercle des Femmes d’Influence qui s’attache à défendre l’entreprenariat au féminin et plus largement la place des femmes dans l’entreprise. Le club a pour vocation de cultiver un réseau, faire du business, créer des passerelles entre les petites et grandes entreprises et partager des expériences.

En 2014, elle crée le Prix de la Femme d’Influence. Il met en lumière des femmes qui sont des modèles de réussite par leur engagement, leur valeur, leur parcours et qui sont inspirantes pour toutes les femmes et les nouvelles générations. Le prix récompense des femmes dans différentes catégories : politique, économique, médiatique, culturelle et « coup de cœur ».

En 2019, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a sollicité Patricia pour coordonner et co-animer la matinée des Universités de la Vie Coopérative qui a eu lieu à l’UNESCO et pour inviter des femmes de son réseau à intervenir aux tables rondes mettant à l’honneur les femmes.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France a souhaité soutenir les valeurs et engagements du Prix de la Femme d’Influence en devenant Partenaire Officiel à l’occasion de la 7ème édition en 2020.

Par ailleurs, Patricia Chapelotte est Directrice générale d’Hopscotch Décideurs, filiale d’Hopscotch, groupe international de conseil en communication. Elle est spécialisée dans le conseil aux dirigeants, dans le domaine des relations avec les médias, des affaires publiques, de la communication de crise et de la communication judiciaire.

Patricia est également marraine de l’association « Les femmes chantent contre le cancer », commandant de la réserve citoyenne auprès du Gouverneur militaire de Paris et Chevalier de la légion d’honneur.

Spécialiste de la gestion de crise, elle a accompagné, entre autres, Jérôme Kerviel et Jean-Louis Gergorin. En 2012, elle crée "Génération Femmes d'Influence", un club de femmes chefs d'entreprise.