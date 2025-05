ADDICTIONS

Pas tous égaux devant les addictions : la part du neuro biologique, la part du libre arbitre

Et si l’addiction n’était ni une maladie irréversible, ni un simple choix de plaisir ? Entre modifications cérébrales, environnement social défavorable et arbitrages quotidiens, une nouvelle lecture de la dépendance émerge : celle du choix façonné par le contexte. Portée par les apports de la neuroéconomie, cette approche dépasse les anciens clivages et invite à repenser l’addiction non pas comme une fatalité, mais comme une dynamique complexe où l’espoir d’un changement reste possible, à condition de transformer les environnements de vie.