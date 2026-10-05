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Blurred backgroundCe montage photo, réalisé le 15 septembre 2026, montre (ARCHIVES) le logo de TotalEnergies (à gauche) sur le site de la raffinerie Total Energies de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre, dans le nord-ouest de la France, le 5 octobre 2022 ; et (ARCHIVES) le logo de Mistral Ai sur un smartphone à Mulhouse, dans l'est de la France, le 25 mars 2024.
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PREMIER DE LA CLASSE ?

5 octobre 2026

Paris capitale européenne de l’IA devant Londres selon un classement… britannique

0,19 point, c'est l'avance qui placerait Paris devant Londres au classement mondial des villes de l'IA. Un écart si mince qu'il tient davantage de l'épaisseur du trait que d'une victoire. Soutien public, Mistral, électricité décarbonée d'un côté, écosystème commercial presque deux fois plus valorisé de l'autre, les deux villes ne jouent tout simplement pas le même match. Fallait-il vraiment en faire un podium ?

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Londres , Paris , classement , écosystèmes complémentaires , recherche fondamentale , mistral , mix énergétique , investissements privés , licornes , start-ups , capital-risque

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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