Parce que la sécurité est la première de nos libertés !

Alors que notre pays traverse crise sur crise depuis plusieurs années – terroriste, politique, sanitaire, économique,… –, le débat sur la sécurité se cristallise sur des procès incessants et une guerre de l’image qui éloignent toujours plus l’ensemble des Français des réformes de fond dont ils ont le plus grand besoin, et accroît toujours plus la souffrance des agents des forces de l’ordre et de la sécurité intérieure.

« Initiative Sécurité intérieure » est un cercle de réflexion, né du constat sur le déficit de propositions concrètes pour améliorer les conditions d’exercice des métiers de la sécurité et de la justice, mais également la mise en pratique de cette sécurité au quotidien.

Au-delà des considérations partisanes, des différentes institutions dont nous sommes chacun issus, et de la diversité de nos expertises, nous, membres fondateurs avons voulu créer un espace de réflexion et d’analyse qui transcende toutes les oppositions afin de peser plus fortement dans ce débat et lui permettre d’avancer sur des bases saines et solides.

Pour nous, il s’agit d’abord et avant tout de pouvoir protéger, défendre et proposer des solutions.

Proposer signifie avancer avec les politiques en charge des questions relatives à la sécurité sans provoquer de « levées de boucliers » liée à une couleur politique. Si les élus se succèdent, l’appareil d’État, lui, est pérenne, et c’est sur cette pérennité qu’il faut agir pour restaurer l’image de ces professions, rétablir la confiance, et construire enfin un continuum de sécurité cohérent et efficace.

En mêlant droite et gauche, représentants de tous les corps des forces de l’ordre et de la justice, d’expérience et de grades différents, nous souhaitons ainsi fonder nos propositions uniquement sur des faits, sur nos observations de terrain, ainsi que sur des chiffres vérifiés et vérifiables par tout un chacun.

Cette transparence et ce consensus politique, nous estimons les devoir d’abord et avant tout à nos collègues, pour contribuer à leur protection, physique et psychologique, face aux attaques dont ils sont chaque jour victimes, mais également à la défense des institutions policière et judiciaire, en tant que garantes de l’ordre républicain et des valeurs qui lui sont associées.

Toute attaque systémique de l’institution doit ainsi trouver une réponse ferme et être assortie d’un travail pédagogique de longue haleine, afin de clairement dissocier dans les esprits ce qui relève de l’individu et ce qui relève du corps de sécurité ou du service de justice auquel il appartient. Tous, nous sommes d’accord pour dire que les torts individuels doivent être punis. En revanche, quand l’ensemble des membres des forces de l’ordre est menacé du fait de sa profession, surveillé et traqué dans ses moindres faits et gestes, parfois jusqu’à violer son droit à une vie privée, qui plus est par des groupuscules minoritaires, cela nous semble relever davantage d’une déshérence démocratique.

Or sans démocratie, et sans application au quotidien de celle-ci, à travers la vie citoyenne, le débat, le sens du bien commun et du vivre ensemble, il n’est pas de sécurité possible, cela alors même que cette sécurité est l’une des aspirations principales, si ce n’est la première, de tous les Français. Protéger les êtres humains en instaurant des relations de proximité et défendre les institutions, en les rendant plus claires, plus accessibles et plus cohérentes entre elles, c’est donc aussi protéger et défendre l’ensemble de notre communauté au moment où elle a plus que besoin d’être unie pour affronter les nombreux défis de demain.

Ce cercle va ainsi travailler dans l’intérêt d’une sécurité globale, quotidienne, proche de tous les Français et de leurs libertés. Créer du lien avec les populations pour rétablir leur adhésion aux valeurs républicaines et leur confiance dans ceux qui représentent ces valeurs dans la durée, au-delà des échéances électorales, et construire une communication étroite, apaisée et efficace entre nos institutions, afin de limiter les béances et gagner en autorité et en crédibilité, tels sont les objectifs que nous nous sommes fixé, nous les membres fondateurs d’ « I.S.I ».

Il nous faut reprendre conscience de ce qu’est réellement la sécurité, des champs d’application qu’elle recouvre, et de ce que nous pouvons faire, en tant que citoyens, en tant qu’élus, en tant que membres des forces de l’ordre et de la justice, pour l’améliorer chaque jour.

Faire de la sécurité une priorité est un véritable enjeu de cohésion et de souveraineté. Si nous voulons œuvrer pour le peuple, nous ne pouvons abandonner ces questions plus longtemps aux querelles partisanes, à l’image et à tous ces biais du « temps court » qui nous font oublier combien une perspective commune, un désir d’avenir commun, autrement dit une inscription dans la durée, sont primordiaux pour le maintien de notre société. Nous devons remettre le système à plat, non pour plaire à un électorat, mais pour répondre à cette aspiration première et légitime que tous les Français portent en eux, car elle leur permet de croire et de se projeter dans cet avenir, la sécurité.

Les membres fondateurs du cercle de réflexion et d’influence

« Initiative Sécurité Intérieure – ISI »

Bruno Pomart, Président

Ex-policier instructeur du Raid, président fondateur de l’association Raid Aventure Organisation.

Linda Kebbab, Vice-Présidente

Policière, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO.

Eric Delbecque, directeur des études

Expert en intelligence économique et sécurité intérieure,

Ancien responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après l’attentat de 2015

Frederic Pechenard

Ancien directeur général de la Police nationale, Vice-président LR du conseil régional d'Île-de-France, chargé de la sécurité

Jean-Michel Fauvergue

Député de Seine-et-Marne, ancien chef du RAID.

Richard Lizurey

Général d’armée, ancien directeur général de la gendarmerie nationale.

Vice-président de Chartres Métropole

Beatrice Brugère

Magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats SNM-FO.