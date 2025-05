PAPE U.S

Pape venu des États-Unis ou non, les défis très spécifiques auxquels font face les catholiques américains demeurent

Peu après 18 heures à Rome, l’image tant attendue est apparue au-dessus de la chapelle Sixtine : de la fumée blanche. En l’espace d’un jour et demi, les plus de 130 membres du Collège des cardinaux ont désigné celui qui conduira les 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Le 8 mai 2025, ils ont élu le cardinal Robert Prevost, qui a choisi le nom de Léon XIV — devenant ainsi le premier pape originaire des États-Unis. The Conversation U.S. a interrogé Maureen Day, chercheuse à l’Université de Californie du Sud (USC) et autrice de plusieurs ouvrages sur l’Église contemporaine, pour décrypter ce que représente aujourd’hui le catholicisme aux États-Unis, à ce moment crucial.