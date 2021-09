Ouvrez grands les yeux chez vous, la saison des araignées est là

Atlantico : L’automne va s’installer doucement dans notre pays et à mesure que les températures se rafraîchissent, nous allons allez peut-être voir de petites amies plus souvent dans votre maison. Les araignées vont-elles être vraiment plus présentes dans les habitations ?

Christine Rollard : À cette période, on a l’impression de voir un peu plus d’araignées chez nous le soir et souvent ce sont des tégénaires des maisons. Il s’agit des mâles en phase de reproduction qui cherchent les femelles. Comme ils errent, on les voit beaucoup plus. Les araignées sont présentes toute l’année sauf que comme elles sont discrètes et restent sur des toiles, on ne les voit pas. Une fois qu’elles sont installées, leur lieu de vie est la toile : si elles ne sont pas dérangées, elles y restent.

L’idée selon laquelle il y a plus d’araignées à cette période est fausse. À cette période elles sont seulement plus visibles et ce n’est pas le froid qui fait qu’elles rentrent dans les maisons. Cette impression ne vient pas de la présence des araignées dans nos habitations.