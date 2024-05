Oui, les adultes peuvent développer des allergies alimentaires. Voici les 4 types d'allergies que vous devez connaître

Les allergies alimentaires sont des réactions immunitaires impliquant l'immunoglobuline E (IgE), un anticorps qui joue un rôle central dans le déclenchement des réponses allergiques.

Si vous n'avez pas souffert d'allergies alimentaires dans votre enfance, est-il possible d'en développer à l'âge adulte ? La réponse courte est oui. Mais les raisons sont beaucoup plus complexes.

Les enfants d'âge préscolaire sont environ quatre fois plus susceptibles de souffrir d'une allergie alimentaire que les adultes et ont plus de chances d'en être débarrassés en grandissant.

Il est difficile d'obtenir des chiffres précis sur la prévalence des allergies alimentaires chez l'adulte. Le Conseil national australien des allergies indique qu'un adulte sur 50 souffre d'allergies alimentaires. Mais une enquête américaine a suggéré qu'un adulte sur dix était allergique à au moins un aliment, certains développant des allergies à l'âge adulte.

Qu'est-ce qu'une allergie alimentaire ?

Les allergies alimentaires sont des réactions immunitaires impliquant l'immunoglobuline E (IgE), un anticorps qui joue un rôle central dans le déclenchement des réponses allergiques. On parle alors d'"allergies alimentaires à médiation IgE".

Les symptômes d'allergie alimentaire qui ne sont pas médiés par les IgE sont généralement des réactions retardées et sont appelés intolérances alimentaires ou hypersensibilité.

Les symptômes d'allergie alimentaire peuvent être les suivants : urticaire, gonflement, difficultés à avaler, vomissements, serrement de gorge ou de poitrine, difficultés respiratoires, douleurs thoraciques, accélération du rythme cardiaque, vertiges, hypotension artérielle ou anaphylaxie.

Les allergies alimentaires à médiation IgE peuvent mettre la vie en danger, c'est pourquoi tous les adultes ont besoin d'un plan d'action élaboré en consultation avec leur équipe médicale.

Voici quatre allergies alimentaires à médiation IgE qui peuvent survenir chez les adultes - des allergies relativement courantes aux allergies rares dont vous n'avez probablement jamais entendu parler.

1. Les allergies alimentaires simples

Selon une étude américaine, les allergies alimentaires à médiation IgE les plus fréquentes chez les adultes sont les suivantes :

- les crustacés (2,9 %)

- lait de vache (1,9 %)

- arachide (1,8 %)

- les fruits à coque (1,2 %)

- poissons à nageoires (0,9 %) comme le barramundi, le vivaneau, le saumon, le cabillaud et la perche.

Parmi ces adultes, environ 45 % ont déclaré réagir à plusieurs aliments.

Ces chiffres sont à comparer aux allergies alimentaires les plus courantes chez l'enfant : lait de vache, œuf, arachide et soja.

Dans l'ensemble, la prévalence des allergies alimentaires chez l'adulte semble augmenter. Par rapport aux enquêtes plus anciennes publiées en 2003 et 2004, la prévalence de l'allergie à l'arachide a été multipliée par trois (de 0,6 %), tandis que celle des fruits à coque et des poissons a pratiquement doublé (de 0,5 % chacun), les mollusques et crustacés étant similaires (2,5 %).

Si les nouvelles allergies alimentaires se déclarant à l'âge adulte sont en augmentation, les allergies alimentaires se déclarant pendant l'enfance sont également plus susceptibles d'être conservées à l'âge adulte. Ces deux phénomènes peuvent s'expliquer par un faible taux de vitamine D, l'absence de défis pour le système immunitaire en raison d'une trop grande "propreté", une sensibilisation accrue due à l'évitement des allergènes et l'utilisation plus fréquente d'antibiotiques.

2. L'allergie à la viande de tique

L'allergie à la viande de tique, également appelée syndrome α-Gal ou allergie à la viande de mammifère, est une réaction allergique au galactose-alpha-1,3-galactose, ou α-Gal en abrégé.

Des immunologistes australiens ont signalé pour la première fois des liens entre le syndrome α-Gal et les piqûres de tiques en 2009. Des cas ont également été signalés aux États-Unis, au Japon, en Europe et en Afrique du Sud. Les Centres américains de contrôle des maladies estiment qu'environ 450 000 Américains pourraient être touchés.

L'α-Gal contient une molécule d'hydrate de carbone qui est liée à une molécule de protéine chez les mammifères.

L'allergie à médiation IgE est déclenchée par des piqûres répétées de tiques ou d'acariens qui ont piqué ces mammifères. Lorsque la salive de la tique pénètre dans l'organisme par la piqûre, des anticorps dirigés contre l'α-Gal sont produits.

Lorsque vous consommez ensuite des aliments contenant de l'α-Gal, l'allergie est déclenchée. Ces aliments déclencheurs comprennent la viande (agneau, bœuf, porc, lapin, kangourou), les produits laitiers (yaourt, fromage, glace, crème), la gélatine d'origine animale ajoutée aux aliments gélifiés (gelée, sucettes, guimauve), les médicaments sur ordonnance et les compléments en vente libre contenant de la gélatine (certains antibiotiques, vitamines et autres compléments).

Les réactions d'allergie à la viande de tique peuvent être difficiles à reconnaître parce qu'elles sont généralement retardées et qu'elles peuvent être graves et aller jusqu'à l'anaphylaxie. Les organisations de lutte contre les allergies publient des lignes directrices pour la prise en charge de ces réactions ; il convient donc de toujours discuter de la prise en charge avec votre médecin.

3. L'allergie aux pollens de fruits

L'allergie aux pollens de fruits, appelée syndrome d'allergie alimentaire au pollen, est une réaction allergique médiée par les IgE.

Chez les adultes sensibles, le pollen présent dans l'air provoque la production d'anticorps IgE dirigés contre les antigènes contenus dans le pollen, mais ces antigènes sont similaires à ceux que l'on trouve dans certains fruits, légumes et herbes. Le problème est que la consommation de ces plantes déclenche une réaction allergique.

Les pollens d'arbres les plus allergisants sont ceux du bouleau, du cyprès, du cèdre japonais, du latex, des graminées et de l'ambroisie. Leur pollen peut réagir de manière croisée avec des fruits et des légumes, notamment le kiwi, la banane, la mangue, l'avocat, le raisin, le céleri, la carotte et la pomme de terre, ainsi qu'avec certaines herbes comme le carvi, la coriandre, le fenouil, le poivre et le paprika.

L'allergie aux pollens de fruits n'est pas fréquente. Sa prévalence est estimée entre 0,03 % et 8 % selon les pays, mais elle peut mettre la vie en danger. Les réactions vont des démangeaisons ou picotements des lèvres, de la bouche, de la langue et de la gorge, appelés syndrome d'allergie orale, à l'anaphylaxie, en passant par une urticaire légère.

4. Allergie alimentaire dépendante de l'alimentation et induite par l'exercice physique

Lors d'un exercice physique intense, l'estomac produit moins d'acide que d'habitude et la perméabilité de l'intestin augmente, ce qui signifie que les petites molécules présentes dans l'intestin sont plus susceptibles de traverser la membrane et de passer dans le sang. Il s'agit notamment de molécules alimentaires qui déclenchent une réaction IgE.

Si la personne possède déjà des anticorps IgE contre les aliments consommés avant l'exercice, le risque de déclencher des réactions d'allergie alimentaire est accru. Cette allergie est appelée allergie à l'exercice dépendante des aliments, avec des symptômes allant de l'urticaire et du gonflement à des difficultés respiratoires et à l'anaphylaxie.

Les aliments déclencheurs les plus courants sont le blé, les fruits de mer, la viande, la volaille, les œufs, le lait, les noix, le raisin, le céleri et d'autres aliments, qui peuvent avoir été consommés plusieurs heures avant l'exercice.

Pour compliquer encore les choses, les réactions allergiques peuvent se produire à des niveaux inférieurs d'exposition à l'aliment déclencheur et être plus graves si la personne prend en même temps des médicaments inflammatoires non stéroïdiens comme l'aspirine, boit de l'alcool ou manque de sommeil.

L'allergie à l'exercice dépendante de l'alimentation est extrêmement rare. Des enquêtes ont estimé la prévalence entre 1 et 17 cas pour 1 000 personnes dans le monde, la prévalence la plus élevée se situant entre l'adolescence et l'âge de 35 ans. Les personnes touchées présentent souvent d'autres affections allergiques telles que le rhume des foins, l'asthme, la conjonctivite allergique et la dermatite.

Les allergies sont un fardeau de plus en plus lourd

Les allergies alimentaires pèsent de plus en plus lourd sur la santé physique et psychologique et sur les coûts de santé. Aux États-Unis, cette charge financière a été estimée à 24 milliards de dollars par an.

Les allergies alimentaires chez l'adulte doivent être prises au sérieux et les personnes présentant des symptômes graves devraient porter un bracelet ou une chaîne d'information médicale ainsi qu'un stylo auto-injecteur d'adrénaline. Il est inquiétant de constater que seulement un adulte sur quatre souffrant d'une allergie alimentaire possède un stylo d'adrénaline.

Si vous souffrez d'une allergie alimentaire à médiation IgE, discutez de votre plan de gestion avec votre médecin. Vous trouverez également de plus amples informations sur le site Allergy and Anaphylaxis Australia.

