Où nous mènera la guerre des semi-conducteurs que Joe Biden vient de déclarer à la Chine ?

Les semi-conducteurs sont devenus une arme stratégique de la guerre économique entre les Etats-Unis et la Chine.

Charaf Louhmadi est ingénieur. Il a notamment travaillé au sein d'un cabinet de conseil en stratégie et d'audit et pour de grandes banques françaises comme Société Générale, Natixis, Crédit Agricole et BPCE SA à travers des missions en analyse quantitative, ALM, risques de marchés/contrepartie. Il est l’auteur du livre « Fragments d'histoire des crises financières ».

Atlantico : Avec une série de décisions, Joe Biden semble décider à enclencher un nouvel acte dans la "guerre" des semi-conducteurs face à la Chine. Quelles vont être les principales conséquences des décisions récentes prises par Joe Biden pour la Chine ? A quel point cela la paralyse-t-elle ?

Charaf Louhmadi : La tension politique monte crescendo entre les deux puissances mondiales. Joe Biden s’inscrit dans une continuité de la politique menée par son prédécesseur Donald Trump face à l’inquiétante progression économique et technologique de l’empire du Milieu. Après la guerre commerciale, c’est désormais une guerre technologique que déclare Washington à Pékin : L’administration Biden a annoncé une série de mesures en vue de réduire drastiquement l’approvisionnement en semi-conducteurs des entreprises chinoises.

Ainsi, l’essentiel des puces électroniques fabriquées aux États-Unis, ne peut plus être livré en Chine, sauf si les entreprises produisant ces puces obtiennent une autorisation spécifique.

Ces mesures restrictives, qui s’apparentent à des sanctions, ont pour objectif de paralyser l’économie chinoise, gourmande et fortement importatrice de puces électroniques. Rappelons que les semi-conducteurs sont le talon d’Achille de la balance commerciale chinoise ; en 2018, les importations chinoises de circuits électroniques s'élevaient à 312 milliards de dollars versus des exportations d'à peine 84,6 milliards de dollars. De surcroit, la fonderie nationale chinoise SMIC (Semiconductor manufacturing international corporation) malgré des progrès ces dernières années, peine toujours à rivaliser avec ses concurrents taiwanais et américains en termes de miniaturisation des circuits électroniques.

Conséquence de ces mesures inédites : plusieurs constructeurs de machines pour l’industrie des semi-conducteurs ont arrêté toute livraison à destination de la Chine, à l’image de l’entreprise américaine KLA Corporation, faisant de l’indice NASDAQ 100 et spécialisée dans la conception et fabrication d'équipements de production de semi-conducteurs. Parmi la liste des entreprises technologiques chinoises visées par ces sanctions américaines, on retrouve Dahua Technology, Huawei, Megvii Technologu ou encore IFLYTEK.

Les impacts de ces mesures pénalisantes à l’égard de la Chine, pourraient entraver et ralentir sa croissance durant les années à venir ; et ce étant donné que la production des semi-conducteurs en Chine s’appuie essentiellement sur les importations de machines-outils de l’étranger, essentiellement des Etats-Unis, du Japon et des Pays-Bas, les sanctions américaines, conditionnant une coordination et une convergence avec ces mêmes Etats (Japon & Pays-Bas) devraient a priori affaiblir considérablement l’industrie chinoise des puces électroniques.

En voulant renforcer la filière des semi-conducteurs américains, le président pourrait-il au contraire lui nuire ?

Charaf Louhmadi : Les deux puissances économiques, américaine et chinoise, ont parfaitement conscience de l’intérêt stratégique que revêt l’industrie des semi-conducteurs. D’une part, le président Biden, qui a récemment visité Intel et IBM, a fait adopter, au mois de juillet 2022, une loi permettant le déblocage de 52 milliards de dollars, visant à renforcer l’industrie locale des puces électroniques. D’autre part, le président chinois Xi Jinping, à travers son projet « Made in China 2025 », place l’industrie des semi-conducteurs au centre des préoccupations nationales et souhaite rattraper au plus vite le retard technologique chinois en matière des puces électroniques. Pékin a multiplié, lors des dernières années, des techniques d’espionnage technologiques à l’étranger ; d’où le fait que Washington l’accuse régulièrement d’espionnage industriel et d’atteinte à sa sécurité intérieure.

La guerre technologique menée par les Etats-Unis à l’encontre de la Chine, peut s’avérer inefficace, si elle n’est pas coordonnée avec les pays alliés voire nocive pour l’Etat américain, car elle cible des entreprises chinoises clientes d’entreprises américaines. A titre d’exemple, YMTC un fabricant chinois de mémoires, aurait un contrat conséquent avec Apple.

Notons de surcroit que les tendances des cours boursiers des leaders internationaux du secteur des semi-conducteurs sont fortement baissières depuis début 2022 :

- Intel : -51%

- TSMC : -37%

- Samsung : -29%

La guerre technologique risque d’aggraver, du fait de la corrélation systémique sur ce secteur, les chutes des cours.

Où risque de nous mener la guerre des semi-conducteurs que Joe Biden vient de déclarer à la Chine au niveau mondial sur un secteur aussi stratégique ?

Charaf Louhmadi : Le contexte géopolitique mondial actuel est extrêmement tendu, l’axe Pékin-Moscou s’est fortement renforcé au cours de l’année 2022 malgré la guerre en Ukraine. En outre, une invasion chinoise de l’île de Taïwan peut survenir à tout moment, à plusieurs reprises, les Chinois ont pénétré l’espace aériens de l’île, Pékin affiche son nationalisme de manière de plus en plus agressive et investit massivement dans ses équipements militaires.

La guerre des semi-conducteurs, menée par l’administration Biden a pour objectif entre autres de paralyser les technologies militaires chinoises, qui contiennent des circuits électroniques. Toutefois, ces mesures, visant à fragiliser l’armée et l’économie chinoise peuvent générer une riposte chinoise et accélérer le scénario d’invasion de l’île.

Les conséquences d’une invasion de Taïwan seront inéluctablement dévastatrices pour l’économie mondiale. Si la Chine, usine du monde est assujettie à de potentielles sanctions internationales, l’inflation mondiale grimpera à des niveaux records et la croissance mondiale sera également fortement impactée. Ce scénario catastrophique entraînerait également un arrêt de la production mondiale des puces électroniques de TSMC et les impacts qui toucheraient les chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale se chiffreraient en plusieurs centaines de milliards de dollars.

Rappelons que les deux premières puissances mondiales, Etats-Unis et Chine, affichent leur profonde discorde au sujet de Taïwan. Antony Blinken, a dénoncé une « coercition croissante » de la Chine sur l’île voisine, alors même que Pékin s’estime calomniée par les propos du secrétaire d’Etat et dénonce continuellement l’ingérence américaine. La position du pouvoir chinois est extrêmement ferme sur ce dossier.

Les Etats-Unis ont-ils stratégiquement raison de s'attaquer à la Chine sur ce terrain ? Cela pourrait-il se retourner contre eux et avoir des conséquences mondiales ?

Charaf Louhmadi : Les tensions sino-américaines et la guerre commerciale, sur fond de rivalité économique à l’encontre de Pékin et initiée par Donald Trump atténuent la croissance mondiale.

Une guerre technologique, dont l’épicentre n’est autre que le secteur des semi-conducteurs et visant à paralyser l’économie et l’industrie militaire chinoise impactera, moyennant une bonne coordination avec les pays alliés des Etats-Unis, de manière significative les exportations mondiales de l’Empire du Milieu, paralysant les marchés mondiaux d’équipements électroniques (la Chine exporte massivement du matériel électronique aux quatre coins du globe). Ainsi, on pourra s’attendre à une hausse des prix des smartphones, de la mémoire et des équipements électroniques de manière plus générale.

En outre et comme cité précédemment, une riposte militaire de la Chine, à Taïwan, peut se déclencher et entraîner des conséquences extrêmement majeures à l’échelle internationale.

In fine, il est difficile d’affirmer que l’Etat américain, peut aujourd’hui paralyser à moyen/long termes la Chine, dont les partenaires économiques sont très nombreux, notamment au sein des pays émergents, membres du projet mondial chinois des « Nouvelles routes de la soie » et dont la Chine est pour un certain nombre d’entre eux, le principal créancier.

Retrouvez l'analyse de Jordan Schneider sur cette guerre des semi-conducteurs entre la Chine et les Etats-Unis :

Jordan Schneider : Les nouveaux contrôles des exportations du gouvernement américain font des ravages dans l'industrie chinoise des puces.

Les nouvelles règles concernant les "personnes américaines" entraînent une "décapitation de l'industrie".

Ce qui suit est la traduction d'un fil de discussion posté plus tôt cette semaine par @lidangzzz.

"Beaucoup de gens ne savent pas ce qui s'est passé hier.

Pour faire simple, Biden a obligé tous les Américains travaillant en Chine à choisir entre quitter leur emploi et perdre la citoyenneté américaine.

Tous les cadres et ingénieurs américains travaillant dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs en Chine ont démissionné hier, paralysant la fabrication chinoise du jour au lendemain.

Un seul cycle de sanctions de Biden a fait plus de dégâts que les quatre années de sanctions performatives de Trump.

Bien que les exportateurs américains de semi-conducteurs aient dû demander des licences pendant les années Trump, les licences étaient approuvées en un mois.

Avec les nouvelles sanctions de Biden, tous les fournisseurs américains de blocs IP, de composants et de services sont partis du jour au lendemain - coupant ainsi tout service [à la Chine].

Pour résumer, toutes les entreprises de semi-conducteurs de pointe sont actuellement confrontées à une interruption complète de l'approvisionnement, à la démission de tout le personnel américain et à une paralysie immédiate des opérations.

Voilà à quoi ressemble l'anéantissement : L'industrie chinoise des semi-conducteurs a été réduite à zéro du jour au lendemain. Effondrement complet. Aucune chance de survie.

[Traduction des DMs dans une capture d'écran :

Personne A : Tout le monde de Lam Research à Yangtze Memory est parti aujourd'hui, et le 12, les gens d'AMAT partiront aussi.

Personne B : Oui. Pas seulement Yangtze, mais aussi HLMC, ICRD's Jiading fab, Hefei's CXMT DRAM fab.

Tous partent.

Même Geehy à Hangzhou interrompt ses activités].

Q : Pourquoi les médias chinois n'en ont-ils pas parlé ?

R : Je n'en sais rien.

La seule explication possible est que cet événement majeur, et ses ramifications futures, porteront gravement atteinte à l'industrie des semi-conducteurs, censée être "continuellement florissante", et à la sécurité nationale chinoise dans son ensemble.

Le niveau d'embarras est comparable à celui de la visite de Pelosi à Taiwan.

Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il s'agit d'un anéantissement.

ASML a cessé de fournir des services et un soutien à la Chine continentale.

Toute entreprise chinoise qui survit est une entreprise qui n'a pas encore été totalement sanctionnée ;

Toute entreprise chinoise entièrement sanctionnée est condamnée à 100% ; il n'y a aucune possibilité de survie.

Les citoyens américains et les résidents permanents vont, comme on peut s'y attendre, voter avec leurs pieds."

Pour information, si je pense qu'il y a certainement une part de vérité dans ce fil, l'impact à moyen terme est peut-être un peu exagéré.

Je pense que des entreprises comme LAM, par excès de prudence, ont mis en place des services de maintenance afin de s'assurer qu'elles respectaient la loi.

Après tout, la réglementation n'a pas pour but d'empêcher les entreprises américaines de travailler en Chine à la pointe de la technologie et, si tel est son impact, elle pourrait être modifiée dans les mois à venir.

Cela dit, les cadres en Chine, dont beaucoup détiennent des passeports américains, ont une décision très difficile à prendre.

Étant donné qu'un grand nombre des entrepreneurs chinois les plus prospères de ces dernières années, à la lumière du Zéro Covid et du leadership de Xi Jinping, ont décidé de quitter le pays, ces nouveaux règlements pourraient être le point de basculement pour un grand nombre des talents chinois les plus expérimentés dans le domaine des puces.

Pour retrouver ce Thread de Jordan Schneider initialement publié sur Twitter, cliquez ICI