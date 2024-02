On abuse un peu trop du mot génocide

Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 13 février 2024.

Et pourtant, il tourne en boucle.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Un génocide, c’est l’extermination d’un peuple qui n’est pas en guerre et qui n’a rien fait.

Dans l’histoire contemporaine, on connaît trois génocides. Le massacre des Arméniens sans défense par lesTurcs. L’extermination des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Et le plus affreux de tous : l’extermination de millions de Juifs innocents par les nazis.

A Gaza, il y a la guerre entre le Hamas et Tsahal. La guerre est cruelle et elle a fait hélas de nombreuses victimes civiles, quels que soient les efforts des Israéliens pour les épargner.

Le Hamas et les dirigeants palestiniens parlent alors de genocide. C’est faux. S’ils utilisent le mot génocide, c’est pour faire référence à la Shoah.

Ce terme est repris en Europe et aux Etats-Unis par les islamo-gauchistes qui le crient avec des appels à la vengeance. La guerre à Gaza est suffisamment cruelle et terrible pour se passer de mensonges.