Olivier Faure (PS) veut organiser une grande manifestation contre l’antisémitisme

Olivier Faure a appelé « toutes les forces politiques » à un rassemblement contre l’antisémitisme, dans un contexte de montée des actes antisémites en France.

Depuis le 7 octobre, des centaines d’actes antisémites ont été enregistrés en France. L’antisémitisme se hurle dans les manifestations pro-palestiniennes de LFI (l’allié du PS).

Des croix gammées et des étoiles de David fleurissent sur nos murs. Et sur les réseaux sociaux, des milliers de tweets proclament : « Hitler n’a pas fini son travail ! »

Olivier Faure s’en est avisé. De tous temps, la gauche a été depuis l’affaire Dreyfus du côté des juifs persécutés.

Et après mûre réflexion, Olivier Faure s’est souvenu qu’il était de gauche...

C’est pourquoi il a appelé tous les partis politiques à participer à une manifestation contre l’antisémitisme qui, selon lui, aura lieu dans les prochains jours place de la République.

Tous les partis politiques ? Oui, tous les partis politiques ! Y compris, précise le patron du PS, le Rassemblement national. Nous répétons : « Y compris le Rassemblement national ». L’invitation concerne également Mélenchon. Mais ce dernier préfère défiler en faveur du Hamas !

On peut imaginer sans peine qu’Olivier Faure connaît les belles et célèbres phrases du pasteur Niemöller : « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les socio-démocrates, je n’ai rien dit, je n’étais pas social-démocrate. Quand ils ont pris les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste. Quand ils ont pris les catholiques, je n’ai rien dit, je n’étais pas catholique. Quand on a pris les juifs, je n’ai rien dit, je n’étais pas juif. Et quand on est venu me prendre, il n’y avait plus personne pour me défendre. »

PS : Quelques heures plus tard, le patron du PS a exclu le Rassemblement national...