Offensive sur le Donbass : quelles forces reste-t-il à l’armée russe ?

Des soldats russes patrouillent dans la ville de Marioupol, le 12 avril 2022.

Atlantico : Alors que la guerre en Ukraine a débuté il y a plus de 50 jours et que Moscou a annoncé le retrait de ses forces du nord de l'Ukraine, l'armée russe est-elle trop affaiblie pour mener la bataille du Donbass ?

Jérôme Pellistrandi : Depuis le 24 février, la Russie a connu des pertes non prévues et un certain nombre de ses unités ont subi des pertes humaines et matérielles conséquences, obligeant Vladimir Poutine à réorganiser son dispositif. Si on considère que la première phase de cette guerre était l’attaque initiale, la deuxième la volonté de percer les lignes ukrainiennes, nous sommes désormais dans une troisième phase.

La Russie reste une grande puissance militaire et a encore des possibilités. Elle va concentrer beaucoup d’armement lourd et de nombreux moyens sur un espace plus petit qu’auparavant, facilitant les opérations. Si la guerre d’Ukraine est devenue bien trop coûteuse en termes de pertes humaines et matérielles, celle du Donbass pourrait être plus facile.

Que sait-on de l’état des pertes de l’armée russe ?

En termes de pertes humaines, les chiffres fournis par les ukrainiens sont sûrement sur-évalués, pour un certain nombre de raisons. On peut cependant estimer que les Russes ont perdu entre 10 000 et 15 000 soldats, ce qui laisse supposer qu’il y aurait entre 30 000 et 40 000 blessés, ce qui est très conséquent. Les pertes matérielles sont aussi très fortes. Entre les avions, les hélicoptères et les véhicules terrestres, on estime que les russes ont perdu environ 2700 engins. Néanmoins, ils avaient plusieurs milliers de chars et ont encore des réserves conséquentes. La difficulté sera donc de réorganiser leur dispositif, compléter les unités qui ont subi des pertes, convoquer des hommes en état de combattre … En tout état de cause, Moscou a besoin d’une victoire militaire, ce qui laisse supposer que Vladimir Poutine ne reculera pas.

À Lire Aussi

Mais à quoi donc ont servi les dizaines de milliards injectés par Poutine pour moderniser l’armée russe ?

Qu’en est-il du matériel russe ? Est-il toujours pleinement opérationnel ou a-t-il subi de lourdes pertes ?

En se concentrant sur un axe principal, l’armée russe se facilite la tâche. S’ils dispersaient leurs efforts au début de ce conflit, ils vont maintenant avoir moins de problèmes de logistique et pourront donc atteindre leurs objectifs plus facilement. Ce schéma rappelle celui de la Seconde Guerre mondiale, avec une accumulation de moyens et d’hommes dans le but de ne pas s’enliser, comme ce fut le cas au début du conflit.

De l’autre côté, quelles forces peuvent opposer les Ukrainiens dans le Donbass ?

Les Ukrainiens doivent garder des forces autour de Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays et qui était la capitale de la République d’Ukraine pendant l’ère soviétique. Ils devront également protéger leur frontière nord face à la menace Biélorusse. Poutine a d’ailleurs rencontré Loukachenko aujourd’hui, qui a réaffirmé sa solidarité avec Moscou.

Les Ukrainiens doivent donc protéger leur flanc nord et nord/est, être en mesure de résister à l’offensive dans le Donbass tout en contre-attaquant au sud, du côté de Mykolaïv, pour protéger Odessa. Il s’agit donc d’une tâche difficile, car cela demande de nombreux moyens défensifs mais aussi offensifs.

Les livraisons d’armes, notamment américaines, peuvent-elles permettre aux ukrainiens de tenir plus longtemps ?

On voit bien depuis le déclenchement de la guerre que l’ensemble des armes fournies ont été extrêmement utiles. Les Ukrainiens ont démontré leur aptitude au combat et ont été très efficaces en contre-attaques défensives. Après environ 50 jours de guerre, ils ont subi à peu près les mêmes pertes humaines que les Russes, même s’il n’y a pas de chiffres officiels. Ces soldats ukrainiens sont épuisés par la guerre et les livraisons occidentales sont donc vitales. Ils vont devoir se concentrer pour faire face à l’offensive massive des Russes, qui sera semblable à ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre Mondiale, avec des bombardements massifs ainsi que des combats de chars et d’infanterie.

À Lire Aussi

Guerre en Ukraine : l’ampleur des pertes russes signifie-t-elle d’ores et déjà la fin de la Russie telle que nous la connaissions ?

Quels sont les principales difficultés auxquelles l’armée russe doit faire face, notamment sur le plan logistique ?

Il faut savoir qu’un char de combat consomme d’immenses quantités de carburant, il faut donc le ravitailler tous les jours. De plus, le mental des unités russes risque de poser problème, puisque cette opération militaire était prévue pour être courte. Les 48 premières heures de l’offensive pourraient être difficiles et les Ukrainiens ont déjà le sentiment d’avoir gagné les premières phases de cette guerre. Les dynamiques ne sont donc pas les mêmes, mais Vladimir Poutine n’hésitera pas à aller jusqu’au bout de ce conflit.

Quels scénarios sont les plus probables dans le Donbass ?

Deux scénarios sont envisageables :

Le premier est une percée Russe qui pourrait permettre de conquérir le Donbass, voire d’aller jusqu’à Dnipro dans le but d’assurer une ligne de démarcation nette entre les limites administratives des deux Oblast.

Second scénario, celui de l’enlisement. Dans ce cas, il serait très difficile de savoir ce qui pourrait se passer. Les Ukrainiens seraient tentés de reconquérir le terrain et les Russes devraient occuper des territoires tout en gérant une population hostile. Ce scénario serait donc le pire pour les Russes et cela pourrait donner lieu à de nouveaux massacres comme celui de Boutcha.

À Lire Aussi

Repli de l’armée russe sur le front Est en Ukraine : le début de la fin de la guerre ?