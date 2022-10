Obésogènes : ces composants du plastique qui entretiennent l’épidémie mondiale d’obésité

Le plastique aurait une incidence sur l'obésité.

Mark Buchanan, physicien et écrivain scientifique, est l'auteur du livre "Forecast : What Physics, Meteorology and the Natural Sciences Can Teach Us About Economics".

Atlantico : Vous avez récemment publié un article intitulé "Plastic Might Be Making You Obese", comment êtes-vous arrivé à cette hypothèse et par quel processus le plastique pourrait-il nous rendre obèses ?

Mark Buchanan : Oui, il s'agit d'un article paru dans Bloomberg. J'ai été inspiré pour l'écrire par trois articles de synthèse approfondis que plusieurs groupes de biologistes ont publiés au début de l'année. Ces articles exploraient les connaissances des chercheurs sur les obésogènes - des produits chimiques souvent présents dans les additifs alimentaires, les herbicides, les plastiques et de nombreux autres matériaux courants, dont on a constaté qu'ils interfèrent avec le métabolisme humain normal. On les soupçonne de jouer un rôle important dans l'épidémie d'obésité, bien que celle-ci ait manifestement des causes multiples. Ces produits chimiques sont si importants car notre système de régulation métabolique joue un rôle fondamental dans la gestion de notre apport et de notre dépense d'énergie. La recherche biologique a démontré que les substances obésogènes - 50 ont été définitivement identifiées jusqu'à présent, mais il en existe sans doute beaucoup d'autres - agissent en interférant directement avec les molécules de signalisation clés du réseau métabolique, modifiant ainsi la façon dont l'organisme contrôle les envies de manger ou de faire de l'exercice, y compris ce qu'il faut manger et quand. L'un des aspects les plus importants des obésogènes est qu'ils agissent souvent par le biais de mécanismes dits épigénétiques. Cela signifie que leurs effets peuvent ne pas se manifester dans l'organisme directement exposé, mais seulement dans sa progéniture une ou deux générations plus tard. Par conséquent, ces substances chimiques sont souvent considérées comme "sûres" selon les tests de toxicité standard. La recherche sur les obésogènes est très récente. Malheureusement, les biologistes ne disposent pas encore de suffisamment de données pour déterminer dans quelle mesure l'épidémie d'obésité peut être liée à ces produits chimiques, qui sont devenus beaucoup plus courants dans notre environnement au cours des 50 dernières années.

Même si la source du problème se trouve dans notre environnement global, existe-t-il un moyen de "contrer" ces effets nocifs du plastique ?

Les plastiques sont l'une des sources les plus courantes d'obésogènes, mais pas la seule. Il existe également de nombreux additifs alimentaires, des herbicides et des pesticides, ainsi que des produits chimiques dans les encres, etc. Ces produits chimiques sont littéralement omniprésents dans notre environnement. Je pense que le seul moyen de contrer ces produits chimiques est de les éliminer de l'environnement, ou de les éviter en premier lieu. Il s'agit d'un défi de taille, car ces produits chimiques ont des fonctions très utiles, et les plastiques sont des matériaux étonnants, légers, solides et flexibles. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une étude scientifique plus poussée pour déterminer quelles substances chimiques ont les propriétés les plus obésogènes et pour voir si nous pouvons les remplacer par d'autres qui remplissent les mêmes fonctions sans avoir d'effets secondaires nocifs.

Quel rôle joue le plastique dans le fait que l'incidence de l'obésité a triplé depuis 1970 ?

Les scientifiques avec lesquels j'ai parlé ont suggéré que les obésogènes (en général, et pas seulement ceux présents dans les plastiques) pourraient avoir contribué à hauteur de 30 %. Ils soulignent toutefois qu'il est actuellement impossible de répondre à cette question car les données ne sont pas suffisantes.

Devons-nous vraiment nous préoccuper des plastiques pour lutter contre l'obésité ou existe-t-il d'autres causes qui seraient plus faciles à traiter ?

Le problème de l'obésité est difficile car il est très certainement multifactoriel : la génétique joue un rôle, tout comme les habitudes de sommeil, les virus, il y a de nombreux facteurs. Mais les efforts déployés depuis plusieurs décennies pour remédier à ce problème ont été largement vains. Ils ont surtout dépeint le problème comme celui de la volonté humaine et de l'incapacité des individus à contrôler leurs pulsions. Mais la science émergente des obésogènes montre que notre environnement chimique est rempli de produits chimiques qui exercent naturellement de puissantes influences sur le système métabolique humain, lequel est directement impliqué dans le contrôle du poids. Pour avoir une idée claire de ce qui se cache derrière l'épidémie d'obésité, nous devons mieux comprendre la science de ces substances chimiques. Il est important de noter que l'exposition des embryons à ces produits chimiques pendant la grossesse peut entraîner des changements métaboliques durables qui persistent tout au long de la vie de l'individu, le rendant plus enclin à trop manger, à consommer des aliments riches en sucres et en graisses, etc. Ces effets peuvent finir par ressembler à des échecs comportementaux, mais résultent en réalité de changements biologiques très profonds induits par l'exposition aux obésogènes.