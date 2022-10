Nucléaires, souches ou communautaires : voilà l’impact que les modèles de système familiaux ont sur le développement économique d’un pays

Famille française après la Seconde Guerre mondiale.

Jonathan Beauchamp est professeur adjoint d'économie à l'université George Mason. Il est également chercheur associé au Centre for Applied Genomics, chercheur principal du Social Science Genetic Association Consortium (SSGAC) et chargé de recherche principal au Mercatus Center.

Atlantico : Dans votre étude, que sont exactement les « kin based institutions » ou institutions fondées sur la parenté que vous étudiez ?

Jonathan Beauchamp : La parenté est tout ce qui relie les gens à une ascendance connexe. Les institutions fondées sur la parenté sont des institutions qui réglementent les relations entre les personnes apparentées, c'est-à-dire les personnes ayant une ascendance apparentée - biologiquement - ou par le biais du mariage. Elles comprennent la polygamie, le mariage entre cousins, etc. Nous disposons de cinq indices que nous regroupons dans un indice d'intensité de la parenté (KII). Il regroupe les mesures des pratiques intensives de parenté des sociétés à travers cinq dimensions qui capturent les préférences ou les normes liées au mariage entre cousins, à la polygamie, à la co-résidence des familles élargies (vivant avec la famille nucléaire ou les parents), à l'organisation du lignage (la force des liens) et à l'organisation de la communauté. Elle rend compte de la manière dont les gens entretiennent des relations avec leurs proches sous tous les aspects.

Vous avez analysé le lien entre l'institution de la parenté et le développement économique, pourquoi ?

Si vous parlez aux anthropologues, beaucoup d'entre eux étudient les institutions basées sur la parenté. L'économie étudie un grand nombre de facteurs qui ont tendance à avoir un impact sur le développement économique. Et nous avons pensé que l'une des choses les plus étudiées par les anthropologues n'était pas étudiée d'un point de vue économique. Plus fondamentalement, les institutions fondées sur la parenté sont très importantes dans le monde entier et dans nos pays occidentaux, elles sont très particulières. En Occident, elles sont plutôt faibles, mais elles sont parfois fondamentales ailleurs.

Vous avez écrit que "en se concentrant sur une dimension anthropologiquement bien établie de la parenté, nous établissons une association négative robuste et économiquement significative entre la rigueur et l'étendue des institutions de parenté - leur intensité de parenté - et le développement économique". Était-ce prévu ? Que cela signifie-t-il ?

C'était notre hypothèse de base sur le sujet, basée sur l'observation. Mais nous ne savions pas encore à quel point la corrélation pouvait être importante. Notre étude établit une connexion entre deux variables : le développement économique, calculé à partir du PIB par habitant et de la luminosité nocturne, qui est un indicateur de la densité de la population et du développement économique ; et la solidité et l'étendue des institutions de la famille, qui est essentiellement ce que nous mesurons à travers les KII. Nous avons trouvé une forte relation entre. Robuste, parce qu'elle est plus que ténue, quel que soit l'angle sous lequel vous regardez, des centaines ou des régressions, la relation est là. Et la relation est importante, économiquement significative. Comme nous l'écrivons, "Nos estimations impliquent que la luminosité nocturne est ∼ 30% inférieure pour une ethnie hypothétique dans laquelle tout le monde est la progéniture de cousins germains par rapport à une ethnie dans le même pays dans laquelle tout le monde est la progéniture de parents non apparentés" et "une augmentation d'un écart-type dans le KII est associée à une diminution de ∼ 30 à 50% de la production économique par habitant à travers le monde et une diminution de ∼ 7 à 12% dans les pays".

Quel est le chemin de la corrélation entre ces variables ?

C'est une très bonne question. Le chemin que nous avons à l'esprit est qu'un KII plus élevé limite le développement économique. Nous ne pouvons pas en être sûrs, mais nous avons beaucoup de preuves qui vont dans ce sens. Nous avons éliminé certains facteurs de confusion. Le premier est l'influence de l'église catholique, qui a réduit l'intensité de la parenté avec les normes morales et le développement. Mais même si nous excluons les pays catholiques, la corrélation reste inchangée. L'église a donc un impact mais n'est pas un moteur. Nous avons également cherché une causalité inversée : si, grâce au développement économique, quelqu'un va en ville, les institutions de parenté seront plus faibles. Mais une fois de plus, l'église ne semble pas être le moteur de la relation dans nos données.

Qu'est-ce qui peut expliquer cette causalité ?

Nous revenons à l'idée que la spécialisation apporte le développement économique, elle encourage le commerce avec ceux qui sont spécialisés dans d'autres domaines. Plus les institutions fondées sur la parenté sont fortes, plus les gens auront peur ou seront hostiles envers les étrangers. Cela nous conduit à une autre explication, la psychologie culturelle : la confiance, l'individualisme, l'obéissance, etc. C'est le sujet de l'un de nos autres articles (https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.aau5141?doi=10.1126/science.aau5141)

Quelles sont les implications politiques de vos résultats ?

Nous sommes prudents dans nos conclusions. Nous écrivons que "à la lumière de leur relation probable avec la croissance économique moderne, nous mettons en garde contre la conclusion que les institutions intensives basées sur la parenté sont moins souhaitables et que la politique devrait chercher à les démanteler : dans de nombreux endroits, les institutions intensives basées sur la parenté jouent un rôle essentiel en fournissant un filet de sécurité et en maintenant l'ordre social. Ainsi, en plus d'élucider plus précisément les mécanismes par lesquels les institutions de parenté ont un impact sur la prospérité économique, les recherches futures devraient chercher des moyens d'atténuer leurs effets inhibiteurs sur la prospérité sans compromettre leurs nombreux avantages". En d'autres termes, vous pouvez affaiblir les institutions basées sur la parenté pour viser un meilleur développement économique, mais si vous le faites trop rapidement, vous pouvez finir par faire plus de mal que de bien. Les Soviétiques l'ont fait avec les Kazakhs et cela a détruit l'économie. Nous pourrions rechercher comment inhiber l'effet économique négatif sans démanteler les institutions de la famille.