Le président américain Donald Trump fait un clin d'œil aux côtés du Premier ministre hongrois Viktor Orban lors d'une réunion dans la salle du Cabinet de la Maison Blanche à Washington, le 7 novembre 2025.
TRUMP COMPATIBLE OU PAS ?
19 janvier 2026
Le nouvel impérialisme américain divise les droites nationalistes européennes
La capture de Nicolás Maduro par les États-Unis marque bien plus qu’un tournant dans la crise vénézuélienne : elle agit comme un révélateur brutal des rapports de force internationaux et des lignes de fracture idéologiques en Europe. En assumant une intervention militaire sans mandat international clair, l’administration Trump remet en cause les principes mêmes du droit international et réactive une logique impériale fondée sur la force plutôt que sur la norme. Cette rupture place les droites nationalistes européennes face à leurs contradictions : comment défendre la souveraineté des États tout en soutenant — ou en tolérant — une démonstration de puissance américaine unilatérale ? Décryptage
Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)
Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).
