Nouveau Front Populaire : le triple suicide de la gauche

Les membres du « Nouveau Front populaire » à la Maison de la Chimie, à Paris, le 14 juin 2024.

1er échec : Fin du cordon sanitaire et du barrage républicain.

Atlantico : Dans quelle mesure la gauche a-t-elle brisé l’une de ses meilleures armes électorales, le barrage républicain, en s’associant avec LFI ? Quelles sont les conséquences électorales du cynisme et du déni pratiqués par les écologistes, les socialistes et les communistes à l’encontre des candidats LFI, particulièrement sur les électeurs de droite et de centre-droit ?

Baptiste Ménard : La situation que traverse notre pays est extrêmement grave et préoccupante. La décision du président de la République de dissoudre l’assemblée nationale a été prise par dépit du faible score de sa formation politique, mais dans l’irresponsabilité la plus complète. L'extrême droite est aux portes du pouvoir.

Je pense personnellement et profondément que la gauche s'est fourvoyée en acceptant l'accord de la NUPES. On m'a toujours dit d'apprendre de mes erreurs…je regrette que la gauche n'apprenne pas des siennes, et porte une nouvelle alliance avec LFI. Nous avions une chance, après la campagne des européennes de porter une autre ligne, en fédérant les écologistes, les communistes, les radicaux de gauche, les amis Bernard Cazeneuve réunis au sein de la convention et bien sûr les socialistes. Nous n’avons pas su saisir cette opportunité et je le regrette.

Je crois que la sidération suite à la décision du Président de la République, et la peur face au score très élevé de Jordan Bardella ont tout écrasé.

Aujourd'hui, le front républicain doit être majoritaire partout dans le pays, c'est ce qui doit guider la gauche toute entière car empêcher l’extrême droite n’est pas une condition modulable, relative , variable.

Après le 7 juillet, chaque parti et chaque militant politique devra réaliser son propre bilan de ce qui nous a amené à cette situation

Pour le moment, il faut se battre pour gagner contre l'extrême droite, car pour plein de gens dans ce pays, c'est avant tout une question de survie, de dignité.

Alors ce que la gauche a perdu ce n'est pas sa boussole car le barrage républicain demeure - au contraire d'Eric Ciotti, président des Républicains, qui s’est rallié au Rassemblement National - non ce que la gauche a perdu c'est la confiance de celles et ceux dont nous avons longtemps porté la voix.

Et pour cela, nous devons être radicalement de gauche, et non d’une gauche radicale !

LFI est considérée par l’essentiel des Français comme le parti le plus effrayant du champ politique sur la majorité des items. N’est-ce pas une erreur dans ce cas de figure, d’envoyer Bompard débattre avec Bardella et Attal sur TF1 ? Dans quelle mesure cela témoigne-t-il de la tutelle de LFI sur le NFP ?

C'est une erreur. Je m'interroge très clairement sur ce choix.

Je le réaffirme mais à l’occasion des élections européennes, derrière notre candidat Raphaël Glucksmann, nous avons porté une ligne claire, et c’est cette dernière qui a recueillie le plus large soutien au sein du peuple de gauche.

Nous donner Manuel Bombard comme représentant c’est laisser à penser que c’est LFI qui dispose de la plus grande influence au sein du nouveau front populaire, et que c’est sa ligne qui devra s’imposer

Cela ne me semble ni respectueux, ni conforme au choix des électeurs qui ont portés leur choix vers la sociale démocratie, plutôt que vers la radicalité que propose LFI.

2ème échec : Perte de crédibilité économique et sociale.

Le PS et les Verts ont perdu une grande partie de leur crédibilité économique et sociale en s'associant au programme du Nouveau Front Populaire. Quels impacts, là encore, sur la capacité de la gauche à convaincre et à faire élire ses candidats ? Peut-elle seulement espérer regagner la confiance des électeurs sur des questions aussi techniques ?

Je pense que nous le pourrons oui. Pour cela, il nous faudra nous mettre au travail. Il existe une réalité à laquelle chaque parti politique sera confrontée : l'évolution de la société et du monde. Notre erreur, et c'est ce que nous payons encore aujourd'hui, c'est que le PS et les Verts, n'ont pas su suffisamment comprendre ces évolutions.

Comment appréhender les mutations du monde du travail face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle ? Comment intégrer la demande citoyenne de plus de consultation, de concertation et même de co décision ou de collaboration dans la mise en œuvre des politiques publiques ? Comment faire face à la désespérance qui saisit les territoires ruraux face au retrait des services publics ? Comment relancer une véritable politique industrielle dans notre pays en intégrant la nécessaire transition écologique ? Comment permettre aux jeunesses de France d’accéder aux filières de leurs choix grâce a une véritable politique d’accompagnement de l’orientation ? Comment mieux prendre en compte la cause animale dans notre quotidien ? Comment permettre à chacun de vivre dignement de son travail, d’avoir un logement décent ?

C’est à toutes ces questions et à tant d’autres que la gauche doit pouvoir répondre

Alors, il faudra se mettre au travail et sortir de la démagogie, de l’outrance et du populisme dans laquelle LFI peut se conforter.

Une partie de la population française est en grande souffrance économique. Nous ne pouvons l'ignorer. Une partie de la France bascule dans une grande pauvreté, c'est une réalité à laquelle nous ne pouvons nous résigner. La société française est fracturée, abimée. Il nous faudra la reconstruire et apporter des réponses sociales, économiques et démocratiques pour pouvoir convaincre et regagner la confiance des électeurs sur ces questions.

Face au populisme et au communautarisme trop présent chez certains de LFI , je pourrais aussi vous parler de l’extrémisme , du racisme et de la duplicité de l’extrême droite dans son ensemble et du RN en particulier.

Depuis cette campagne des élections législatives , pas un jour ne passe sans un mensonge, un reniement ou une bêtise du RN.

C’est la renonciation à la tva à 5,5 sur les produits de première nécessité, c’est le report de l’abrogation de la réforme des retraites , ou bien encore

rappelons aussi leurs incohérences et inconsistances lors de leurs votes à l’assemblée nationale entre 2022 et 2024 : ils voté contre l'augmentation du SMIC, ils ont voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation ils ont voté , contre l'encadrement des loyers, ils ont voté contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%, ils ont voté contre la revalorisation des petites retraites, mais aussi contre la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes aux actionnaires sans augmenter leurs salariés... et la liste est encore longue !

Je veux ici dire au, 54% des ouvriers ont voté pour l'extrême droite aux élections européennes du 9 juin dernier, qu’ils sont les nouveaux tartuffes de la vie politique française.

S’ils accèdent demain aux responsabilités, loin de résoudre des problèmes, ils en rajouteront de nouveaux !

Qui du PS, les Verts et les autres est le plus responsable de l’abandon de l’héritage social, démocratique, économique, etc, au sein de la gauche ?

Nous le sommes tous ensemble, mais je parlerai de ma famille politique qui est le parti socialiste. Nous n'avons pas assez travaillé ces dernières années sur toutes ces questions. Nous n'avons pas réussi à porter une vision pour le pays ni à porter un projet, ou alors celui-ci n'a pas été assez défendu par les responsables socialistes. C'est pour cette raison, que, je le crois, nous avons été sanctionné lors de l'élection présidentielle. Le score fait par Anne Hidalgo, n'est pas uniquement son résultat, mais aussi celui du Parti Socialiste. Chacun peut, aujourd'hui, raconter l'histoire qu'il souhaite pour se dédouaner de ce score, mais il est aussi celui d'Olivier Faure qui est, depuis 2018, Premier Secrétaire du Parti Socialiste. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités et appelle au rassemblement de sa famille politique Là où, les jeunes et les quartiers populaires votaient pour nous il y a quelques années, les voilà soit voter pour le rassemblement national ou LFI, il nous faut retrouver l'espoir de ces populations pour leur apporter des conditions de vie plus dignes et des perspectives plus sereines et concrètes pour leur avenir. Il nous faut entendre la colère et apporter toutes les réponses nécessaires à ce déclassement et à l'urgence sociale à laquelle ils font face.

3ème échec : Enfermement dans la bulle cognitive du gauchisme.

Que dire finalement de la bulle cognitive (immigration, minorités, questions sociétales) dans laquelle la gauche semble s’enfermer ?

Il faut en sortir. Il faut savoir être ferme et construire un nouveau projet de société pour comprendre les mouvements mondiaux et apporter des réponses solidaires, dignes et justes. Notre pays est touchée par une forte inflation, qui accentue la pauvreté de beaucoup de français, qui créée de nouveaux pauvres. Je pense qu'une partie de la gauche, qui se veut responsable est sortie de cette bulle cognitive pour regarder le pays dans sa globalité, sans sa réalité et faire en sorte de proposer un projet politique et de société adapté. Une gauche qui cesse d'opposer les populations entre elles , qui recrée du commun, autour de la République et de ses valeurs.

Cette gauche c’est celle à laquelle j’appartiens, c’est une gauche digne, profondément républicaine, européenne, écologiste, humaniste et solidaire.

Quelle est la logique derrière l’investiture d'un candidat antifasciste, Raphaël Arnault, par le NFP ? Est-ce une stratégie visant principalement à exercer de la pression et à provoquer une confrontation symbolique avec les autres formations de la gauche, comme l’a dénoncé Glucksmann ?

Maintenir cette candidature est tout de même évidemment une forme de provocation. Il aurait été possible de retirer cette candidature. Ça aurait été très pertinent voire stratégique.

Mais, j’ai constate à regret que la France insoumise a maintenu cette candidature.

Cependant, on ne peut pas envisager d’être représenté par un militant de l’ultra gauche radicale et violente.

C’est pourquoi j’accueille très favorablement la décision de la maire socialiste d’Avignon, du premier fédéral PS du Vaucluse ainsi que les différentes forces politiques de gauche que sont : les écologistes, Génération.s, Place Publique et le PCF que de proposer une candidature alternative de rassemblement et en capacité de battre le RN.