« Nous sommes à Munich en 1938 »

Valérie Hayer et Gabriel Attal lors du meeting de la majorité présidentielle dans cette campagne des européennes, le 9 mars.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La tête de liste de Renaissance aux européennes sonne le tocsin. Et son tocsin sonne faux. Valérie Hayer estime que nous sommes en 1938 à Munich. Et elle a fait allusion à Daladier et Chamberlain, qui avaient signé avec Hitler.

Elle leur a trouvé des successeurs contemporains en la personne de Viktor Orban et de Marine Le Pen. En 1938, Daladier et Chamberlain avaient accepté de démembrer la Tchécoslovaquie.

Et des questions se posent. Marine Le Pen va-t-elle démembrer la France ? Viktor Orban va-t-il démembrer l’Europe ? Et surtout, elle ne dit pas qui est l’Hitler d’aujourd’hui !

Reste une question qui vaut toutes les autres : qui est Valérie Hayer ?