Nord Stream, ballon chinois : à qui profite le crime ?

Le ballon chinois ayant été abattu après son passage au-dessus des Etats-Unis.

Après l'explosion du pipeline Nordstream et le passage de ballons chinois au dessus des Etats-Unis, la question se pose : à qui profitent ces crimes ? La question est complexe car à première vue ni les Etats-Unis, ni l'Europe, ni la Chine ni la Russie n'ont beaucoup à gagner de ces effusions violentes et par trop visibles qui déstabilisent les marchés financiers...

Après l'explosion du pipeline Nordstream et le passage de ballons chinois au dessus des Etats-Unis, la question se pose : à qui profitent ces crimes ?

La question est complexe car à première vue ni les USA, ni l'Europe, ni la Chine ni la Russie n'ont beaucoup à gagner de ces effusions violentes et par trop visibles qui déstabilisent les marchés financiers...

En tout état de cause ces actes montrent que les économies les plus résilientes et les mieux protégées par leurs banques centrales ne sont pas celles qui perdent le plus !

