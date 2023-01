Les nouveaux choix de Xi Jinping interrogent sur sa volonté politique et son idéologie.

Dans le Financial Times, Ruchir Sharma a publié un très bel article sur les récents réajustements des politiques chinoises : abandon des restrictions zéro covid, soutien accru à la mondialisation et clin d'œil au secteur privé. Comme le dit le titre ("Le Xi que personne n'a vu venir"), Sharma les voit comme une volte-face soudaine et inattendue de Xi. Au lieu de suivre la voie maoïste comme l'ont prédit les grands médias occidentaux et la majorité des universitaires au cours des dernières années, Xi a décidé de changer soudainement de cap.

J'ai aimé l'article de Sharma, mais son hypothèse principale est, je pense, fausse. Il n'y a pas de revirement ou de changement soudain. C'est toujours le même Xi, et la politique est celle du « réajustement » ou de la « rectification ».

Pour comprendre comment les politiciens intelligents (et je pense que Xi appartient à cette catégorie) opèrent dans les pays du capitalisme politique, il faut commencer par deux principes cardinaux de gouvernance : la flexibilité tactique et « l'oiseau en cage ». Le premier terme remonte à Lénine. Sa signification est claire. Les politiques doivent être flexibles, dans un sens tactique, sans jamais perdre de vue une vision ultime. Dans le cas de Xi, cette vision ultime est le « socialisme aux caractéristiques chinoises », la « société modérément prospère » et la « prospérité commune ». Le deuxième mandat revient à Chen Yun (le père du premier plan quinquennal chinois). Si le secteur privé est trop contrôlé, il va, comme un oiseau prisonnier, suffoquer. Et le peuple souffrira. Mais s'il est laissé entièrement libre, il s'envolera, apportant (comme il l'a fait dans le second mandat du règne de Hu Jintao) tous les effets négatifs du capitalisme : inégalités accrues, manque de mobilité sociale, monopoles, règne d'une élite riche, corruption, etc. Ainsi, un politicien intelligent a besoin en permanence de maintenir la ligne médiane. Mais le maintien de la ligne médiane, au sens stratégique, n'est possible qu'en privilégiant alternativement des politiques pro-gauche et pro-droite.

Avec la situation dont Xi a hérité en 2012, la seule voie à suivre était de lutter contre la corruption généralisée en arrêtant ceux qui se livraient à de grands détournements de fonds et à la vente de faveurs, d'essayer de réduire les inégalités économiques grâce à des transferts d'État et, plus récemment, à l'assouplissement du système du hukou, et de réduire l'inégalité des chances de localisation en mettant en œuvre une politique ambitieuse d'investissements dans les provinces de l'Ouest. De plus, après que le covid ait ralenti les choses, pour "corriger" le pouvoir des géants financiers et non financiers très peu réglementés (comme Alibaba).

Ces mesures correctives ont été, peut-être parce qu'elles s'accompagnaient également du culte de la personnalité de Xi, interprétées comme des pas vers un nouveau maoïsme. Mais ils n'ont jamais été cela : ce sont des mouvements tactiques nécessités par la volonté de garder à l'esprit la réalisation de l'objectif stratégique.

Cette politique n'est pas très différente de celle de Deng. Bien que Sharma mentionne explicitement Deng comme l'architecte de la libéralisation de la Chine et de ses politiques stables, on oublie que les politiques de Deng étaient "tactiquement flexibles", à la fois lorsqu'il est revenu à un certain pouvoir dans les dernières années de Mao (avant d'être "purgé ” à nouveau), et bien évidemment pendant et après les événements de Tiananmen. La répression de Tiananmen - décidée par Deng - a entraîné une forte dérive vers la gauche de la politique économique. Ce n'était donc pas seulement un choc politique, mais aussi économique. Pourtant, après trois ans de « politiques de gauche », Deng, à travers son Southern Tour, a inauguré la réintroduction de politiques « pro-droite ». Pour un observateur non averti, ceux-ci apparaissent comme des changements politiques soudains ; elles apparaissent comme des mouvements qui présagent de nouveaux changements politiques dans la même direction. Mais ce n'est pas le cas : ce sont des « rectifications » tactiques. Et de telles politiques dans un sens seront nécessairement suivies après plusieurs années par des politiques dans le sens opposé.

Lorsque l'avion d'Air France s'est écrasé dans l'Atlantique en 2009, l'enquête a révélé que la cause principale du crash était l'incapacité de l'équipage, alors que l'avion perdait de l'altitude, à effectuer une manœuvre compliquée, où pour reprendre de l'altitude, l'avion il fallait d'abord plonger. Il en va de même pour les responsables de la politique économique dans les sociétés capitalistes d'État. Afin de faire croître « harmonieusement » l'économie à long terme, ils doivent accepter des ralentissements et des changements de politique à court terme. Pour de simples observateurs, ils ressemblent à des zig-zags ; à l'œil perspicace, ils ressemblent à une ligne droite.

Cet article a été publié initialement sur le site de Branko Milanovic : cliquez ICI